El precio del dólar inició la jornada de este miércoles en S/3,450 en el mercado cambiario peruano, por debajo de los S/3,462 del cierre anterior, con una caída aproximada de 0,3%. La moneda estadounidense perdió terreno tras la victoria del Partido Demócrata en ambas cámaras del Congreso de Estados Unidos, un resultado que genera incertidumbre sobre la continuidad de la agenda económica del presidente Donald Trump.

“El Índice del Dólar Estadounidense (DXY) retrocedió 0,57%, hasta los 101.311 puntos, luego de conocerse los resultados electorales. La nueva composición del Congreso podría dificultar la aprobación de iniciativas fiscales y comerciales del Gobierno estadounidense, lo que mantiene la atención de los inversionistas sobre el comportamiento del dólar y las próximas decisiones económicas”, explicó Jorge Luis Huayta, trader FX de Kambista.

En los mercados internacionales, la debilidad del dólar favoreció la recuperación de los metales preciosos. La plata avanzó 4,65% y el oro subió 2,91%, mientras el cobre retrocedió 0,61%.

Por su parte, el petróleo WTI cayó 3,43%, hasta US$93,43 por barril, y el Brent perdió 3,61%, hasta US$104,38, en medio de una toma de ganancias y una menor percepción de riesgo geopolítico. Los inversionistas también esperan la publicación del índice de servicios ISM de Estados Unidos, para el cual se anticipa una lectura de 54.8 puntos.

En el ámbito local, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) viene coordinando con empresas navieras el uso del transporte marítimo de cabotaje para reducir posibles interrupciones logísticas asociadas al Fenómeno El Niño.

La medida busca contribuir al cumplimiento de la meta de exportaciones de US$107.000 millones para 2026, equivalente a un crecimiento interanual de 17%. Asimismo, el reporte destaca un acuerdo de cooperación energética entre Perú y Estados Unidos orientado a impulsar el uso de energía nuclear en sectores estratégicos, como la minería y la infraestructura portuaria.

Para el desarrollo de la jornada, el análisis de Kambista señala que la evolución del dólar internacional, los precios de los metales y los indicadores económicos estadounidenses serán factores relevantes para el tipo de cambio. En el mercado local, se registran vencimientos de depósitos del Banco Central de Reserva (BCR) por S/707.3 millones y depósitos del Tesoro Público por S/400 millones, mientras los operadores permanecen atentos a los flujos de oferta y demanda de divisas.