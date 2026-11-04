Para el desarrollo de la jornada, el análisis de Kambista señala que la evolución del dólar internacional, los precios de los metales y los indicadores económicos estadounidenses serán factores relevantes para el tipo de cambio. Foto: AFP / Archivo
Para el desarrollo de la jornada, el análisis de Kambista señala que la evolución del dólar internacional, los precios de los metales y los indicadores económicos estadounidenses serán factores relevantes para el tipo de cambio. Foto: AFP / Archivo
Por Redacción EC

El precio del dólar inició la jornada de este miércoles en S/3,450 en el mercado cambiario peruano, por debajo de los S/3,462 del cierre anterior, con una caída aproximada de 0,3%. La moneda estadounidense perdió terreno tras la victoria del Partido Demócrata en ambas cámaras del Congreso de Estados Unidos, un resultado que genera incertidumbre sobre la continuidad de la agenda económica del presidente Donald Trump.

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