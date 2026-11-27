El precio del dólar inició la jornada de este viernes en S/3,462 en el mercado cambiario peruano, por debajo de los S/3,474 del cierre anterior, con un retroceso de 0,35%. La moneda estadounidense pierde terreno frente al sol por el fuerte repunte del precio del cobre y una mejora del apetito por riesgo en los mercados internacionales, aunque la fortaleza global del dólar limita una mayor apreciación de la moneda peruana.

“El cobre registra un avance cercano al 4,7%, alcanzando los US$12,515 por tonelada, lo que representa un respaldo importante para el sol peruano, dada la relevancia de las exportaciones mineras en la generación de divisas. Sin embargo, el dólar internacional se mantiene cerca de sus máximos de 22 meses, en un contexto de cautela frente a las próximas decisiones de la Reserva Federal”, explicó Jorge Luis Huayta, trader FX de Kambista.

En los mercados internacionales, el Índice del Dólar Estadounidense (DXY) se mantiene alrededor de los 103.80 puntos, mientras los futuros de Wall Street muestran una recuperación tras el feriado de Acción de Gracias. No obstante, la sesión bursátil reducida por el Black Friday podría limitar la liquidez internacional.

Por su parte, el oro y la plata también registran avances, mientras el petróleo Brent se mantiene cerca de los US$97 por barril, ante los riesgos geopolíticos que afectan el suministro energético.

En el ámbito local, durante su participación en CADE Ejecutivos, el presidente del Banco Central de Reserva (BCR), Julio Velarde, señaló que la inflación se encuentra por encima del rango meta debido principalmente a choques de oferta y advirtió que el Fenómeno El Niño podría generar nuevas presiones sobre los precios.

A ello se suma la reciente revisión del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), que redujo su proyección de crecimiento económico para 2026 de 3,4% a 3,1% por el impacto esperado del fenómeno climático.

De cara al cierre de la semana, el análisis de Kambista señala que la recuperación del cobre podría favorecer una mayor apreciación del sol. Sin embargo, la fortaleza del dólar internacional, el encarecimiento del petróleo y las expectativas sobre las tasas de interés en Estados Unidos continuarán siendo factores relevantes para el comportamiento del tipo de cambio durante la jornada.