El precio del dólar inició la jornada de este jueves alrededor de S/3,465 en el mercado cambiario peruano, por debajo de los S/3,478 del cierre anterior, con un retroceso de aproximadamente 0,37%. La moneda estadounidense perdió terreno frente al sol en una sesión marcada por la menor liquidez internacional debido al feriado del Día de Acción de Gracias (Thanksgiving) en Estados Unidos y la recuperación del precio del cobre.

“El cobre registra un rebote de 2,24%, luego de doce jornadas consecutivas de caídas, lo que brinda cierto respaldo al sol peruano. Sin embargo, la persistencia de la inflación y el sólido crecimiento de la economía estadounidense mantienen las expectativas de una política monetaria restrictiva por parte de la Reserva Federal, factores que continúan respaldando al dólar a nivel internacional”, explicó Jorge Luis Huayta, trader FX de Kambista.

En los mercados internacionales, las bolsas de Nueva York y el mercado de bonos del Tesoro estadounidense permanecen cerrados por el feriado, lo que reduce el volumen de negociaciones.

En tanto, el cobre alcanzó una cotización cercana a los US$11,965 por tonelada, mientras el petróleo Brent retrocedió 0,87%, hasta los US$93,79 por barril. Los inversionistas también continúan evaluando los recientes indicadores de Estados Unidos, donde la economía creció a una tasa anualizada de 4,3% durante el tercer trimestre y la inflación PCE alcanzó el 3.8% interanual en octubre.

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En el ámbito local, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) redujo su proyección de crecimiento económico para 2026 de 3,4% a 3,1%, debido al mayor impacto previsto del Fenómeno El Niño Costero sobre la pesca, la manufactura primaria y la agricultura.

Los riesgos climáticos podrían afectar la producción de alimentos como el limón, el arroz y el mango, así como productos de agroexportación como la palta, el arándano y la uva. Por su parte, el Banco Central de Reserva (BCR) mantiene su tasa de interés de referencia en 4,50%.

De cara a las próximas jornadas, el análisis de Kambista señala que la recuperación del cobre podría contribuir a moderar las presiones alcistas sobre el tipo de cambio. No obstante, las expectativas de un nuevo incremento de tasas de interés en Estados Unidos y los riesgos climáticos sobre la economía peruana continuarán siendo factores de seguimiento. La reanudación de las operaciones en Wall Street este viernes, en una sesión bursátil reducida por el Black Friday, también podría influir en la dinámica cambiaria.