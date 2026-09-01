Siga aquí la cotización del billete verde en el Perú y conozca cuánto opera la divisa estadounidense en el mercado paralelo. (Foto: Jesús Saucedo / GEC)
Siga aquí la cotización del billete verde en el Perú y conozca cuánto opera la divisa estadounidense en el mercado paralelo. (Foto: Jesús Saucedo / GEC)
Por Redacción EC

El precio del dólar en Perú inició la jornada al alza, en S/3,3630 frente al cierre previo de S/3,3565, en línea con el avance del índice del dólar global (DXY), que opera en positivo con un incremento de 0,16%, alrededor de los 99.63 puntos.

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