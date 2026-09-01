El precio del dólar en Perú inició la jornada al alza, en S/3,3630 frente al cierre previo de S/3,3565, en línea con el avance del índice del dólar global (DXY), que opera en positivo con un incremento de 0,16%, alrededor de los 99.63 puntos.

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La fortaleza del billete verde se da en un contexto marcado por la aceleración del sector fabril estadounidense y las crecientes tensiones en Oriente Medio.

“Los datos del sector manufacturero de Estados Unidos superaron las expectativas, mientras que las tensiones en Oriente Medio están elevando los rendimientos de los bonos del Tesoro. Estos factores están impulsando la demanda de dólares, pese a las señales de un paulatino enfriamiento del mercado laboral estadounidense”, explicó Jorge Luis Huayta, trader FX de Kambista.

El PMI manufacturero ISM de EE. UU. subió a 55,6 puntos en julio, desde los 53,3 de junio, superando la expectativa de 54,0 y registrando la mayor expansión de la actividad fabril desde mayo de 2022. En contraste, las ofertas de empleo JOLTS cayeron en 178,000 hasta los 7.359 millones en junio, por debajo de los 7.40 millones previstos. En commodities, el Brent superó los US$91 por barril, mientras el cobre retrocede 1,44%, el oro cae 2,12% y la plata 2,65%.

En el mercado local, Huayta, mencionó que la inflación registró una variación mensual de 0,07% en agosto, por debajo del 0,29% de julio y de la previsión de 0,3%, otorgando al Banco Central de Reserva (BCR) mayor margen de maniobra para eventuales recortes. Sin embargo, la inflación interanual se ubicó en 4,44%, por encima del 4,07% registrado un año atrás y del rango meta. Asimismo, hoy vencen S/499.9 millones en Swaps Cambiarios de Compra y S/140 millones en Swaps Cambiarios de Venta del BCR, flujo que generará demanda neta de dólares si los bancos deciden no renovar sus posiciones.