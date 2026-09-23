En el mercado peruano, la jornada comenzó con una fuerte participación, con US$216 millones negociados durante la mañana. (Foto: GEC)
En el mercado peruano, la jornada comenzó con una fuerte participación, con US$216 millones negociados durante la mañana. (Foto: GEC)
/ JULIOREA
Por Redacción EC

El precio del dólar abrió este miércoles 23 de septiembre en S/3,375, por encima del cierre previo de S/3,365. El avance se produce en línea con el fortalecimiento de la moneda estadounidense a nivel internacional, con el Índice del Dólar Estadounidense (DXY) subiendo 0,37%, mientras aumentan las expectativas del mercado sobre una posible subida de tasas de interés en octubre.

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