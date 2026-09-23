El precio del dólar abrió este miércoles 23 de septiembre en S/3,375, por encima del cierre previo de S/3,365. El avance se produce en línea con el fortalecimiento de la moneda estadounidense a nivel internacional, con el Índice del Dólar Estadounidense (DXY) subiendo 0,37%, mientras aumentan las expectativas del mercado sobre una posible subida de tasas de interés en octubre.

“El dólar viene ganando terreno ante la expectativa de que la Reserva Federal mantenga una postura restrictiva y las tasas de interés permanezcan elevadas por más tiempo”, explicó Jorge Luis Huayta, trader FX de Kambista. Este escenario también presionó a los metales, con caídas de 1,29% en el oro y de 3,10% en la plata.

A ello se sumó un nuevo incremento de las tensiones entre Estados Unidos e Irán en torno al estrecho de Ormuz, que impulsó los precios del petróleo. El Brent avanzó 1,69% hasta US$100,96 por barril, mientras el petróleo estadounidense subió 1,21% hasta US$90,93.

En Latinoamérica, las monedas iniciaron la jornada bajo presión frente al dólar. El peso chileno retrocedió 1,7% y el peso colombiano 1,6%, en una sesión marcada también por la caída de 1,08% del cobre.

En el mercado peruano, la jornada comenzó con una fuerte participación, con US$216 millones negociados durante la mañana. Asimismo, las empresas bancarias registraron una liquidez inicial de S/11.700 millones, a lo que se sumaron vencimientos de depósitos del BCRP por S/8.900 millones.