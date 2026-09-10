El precio del dólar en Perú inició la jornada al alza en S/3,3700, frente al cierre previo de S/3,3570, con un avance de 0,387%. La sesión comenzó con un sesgo defensivo ante el incremento de las tensiones geopolíticas en Medio Oriente y el fuerte repunte del petróleo, mientras el índice global del dólar (DXY) se mantenía prácticamente estable alrededor de los 98.75 puntos.

“La inflación mayorista de Estados Unidos aceleró a 5,4% interanual en agosto, por encima de lo esperado, mientras el rendimiento del Treasury a dos años se acerca al 4,50%. Tras estos datos, el mercado elevó a cerca de 70% la probabilidad de una subida de tasas de la Fed en septiembre. Este escenario, sumado a una mayor aversión al riesgo, viene brindando soporte al dólar”, explicó Jorge Luis Huayta, trader FX de Kambista.

En el frente internacional, el Brent superó los US$105 por barril y el WTI volvió a ubicarse por encima de US$100, aumentando las preocupaciones sobre nuevas presiones inflacionarias. A ello se suma la caída de 4,25% del cobre, que cotiza por debajo de los US$6,60.

En el mercado local, Huayta señaló que este escenario viene ejerciendo presión al alza sobre el tipo de cambio, principalmente por el impacto del petróleo sobre la inflación, las expectativas de tasas y los flujos de importación hacia mercados emergentes.

“El próximo foco estará en el dato de inflación al consumidor de Estados Unidos que se publicará mañana y que podría definir las expectativas de política monetaria de cara a la reunión de la Fed. En un escenario de mayor volatilidad internacional, las empresas deberían mantener un seguimiento activo del tipo de cambio y anticipar sus necesidades de compra o venta de dólares”, agregó Huayta.