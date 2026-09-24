El precio del dólar abrió este jueves 24 de septiembre en S/3,390 y avanzó hasta S/3,398 durante las primeras operaciones del mercado interbancario. El Índice del Dólar Estadounidense (DXY) subía 0,12%, mientras los mercados mantenían la atención en la trayectoria de las tasas de interés en Estados Unidos y el repunte del petróleo.

“El mercado continúa incorporando un escenario de tasas estadounidenses elevadas por más tiempo. Los futuros llegaron a reflejar una probabilidad de 70% de una nueva subida de tasas de la Fed en octubre, frente al 53% previo al dato de actividad estadounidense”, explicó Jorge Luis Huayta, trader FX de Kambista. Los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 y 30 años también permanecían elevados ante las preocupaciones por la inflación y los mayores precios de la energía.

En los mercados de materias primas, el petróleo mantenía su tendencia alcista ante la incertidumbre por el conflicto entre Estados Unidos e Irán y sus posibles efectos sobre el suministro. En la sesión anterior, el Brent cerró en US$103,08 por barril, tras subir 3,86%, mientras el WTI avanzó 1,81%. Los metales operaban a la baja: el oro cedía 0,42%, la plata 1,51% y el cobre alrededor de 0,6%.

La presión también alcanzaba a las monedas latinoamericanas. El peso colombiano retrocedió 0,99%; el mexicano, 0,14%; el chileno, 0,10%; y el real brasileño, 0,10%. En Perú, el Banco Central de Reserva (BCR) redujo de 3,4% a 3,2% su proyección de crecimiento económico para 2026 debido al impacto puntual de factores climáticos.

En el frente cambiario local, el mercado permanece atento a los vencimientos de depósitos del BCR y de S/750 millones en certificados de depósito. “Esta potencial inyección de soles al sistema financiero podría presionar suavemente al alza al USD/PEN. Durante la mañana será importante observar los flujos corporativos y la participación de los principales agentes”, agregó Huayta.