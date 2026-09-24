Siga aquí la cotización del billete verde en el Perú y conozca cuánto opera la divisa estadounidense en el mercado paralelo. (Foto: Agencia Andina)
Siga aquí la cotización del billete verde en el Perú y conozca cuánto opera la divisa estadounidense en el mercado paralelo. (Foto: Agencia Andina)
Por Redacción EC

El precio del dólar abrió este jueves 24 de septiembre en S/3,390 y avanzó hasta S/3,398 durante las primeras operaciones del mercado interbancario. El Índice del Dólar Estadounidense (DXY) subía 0,12%, mientras los mercados mantenían la atención en la trayectoria de las tasas de interés en Estados Unidos y el repunte del petróleo.

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