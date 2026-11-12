De cara al cierre de la sesión, el análisis de Kambista señala que la decisión del BCR será determinante para las expectativas sobre el comportamiento del tipo de cambio. (Foto: Agencia Andina)
De cara al cierre de la sesión, el análisis de Kambista señala que la decisión del BCR será determinante para las expectativas sobre el comportamiento del tipo de cambio. (Foto: Agencia Andina)
Por Redacción EC

El precio del dólar inició la jornada de este jueves en S/3,415 en el mercado cambiario peruano, por encima de los S/3,409 del cierre anterior, con un avance aproximado de 0,18%. La moneda estadounidense ganó terreno frente al sol en un contexto de fortalecimiento del dólar internacional y caída de los precios de los metales, mientras los inversionistas esperan la decisión de política monetaria del Banco Central de Reserva (BCR), prevista para esta tarde.

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