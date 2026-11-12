El precio del dólar inició la jornada de este jueves en S/3,415 en el mercado cambiario peruano, por encima de los S/3,409 del cierre anterior, con un avance aproximado de 0,18%. La moneda estadounidense ganó terreno frente al sol en un contexto de fortalecimiento del dólar internacional y caída de los precios de los metales, mientras los inversionistas esperan la decisión de política monetaria del Banco Central de Reserva (BCR), prevista para esta tarde.

“El Índice del Dólar Estadounidense (DXY) avanzó hasta los 102.936 puntos, cerca de sus niveles máximos de los últimos 19 meses. La persistencia de las presiones inflacionarias en Estados Unidos y las expectativas de nuevas subidas de tasas de interés por parte de la Reserva Federal continúan respaldando al dólar y generando presión sobre las monedas emergentes”, explicó Jorge Luis Huayta, trader FX de Kambista.

En los mercados internacionales, el oro retrocedió 2,44%, hasta aproximadamente US$3,890 por onza, acumulando tres sesiones consecutivas de pérdidas, mientras la plata cayó 2,82% y el cobre disminuyó 0,84%. En contraste, el petróleo Brent avanzó 0,37%, hasta US$92,50 por barril. En América Latina, el peso chileno se depreció 1.08%, el mexicano 0,37% y el real brasileño 0,34%, en una jornada de mayor presión sobre las monedas regionales.

En el ámbito local, la atención estará centrada en el anuncio de tasas del BCR, cuya referencia se mantiene en 4,25%. La decisión se produce en un escenario de presiones inflacionarias y riesgos asociados al fenómeno de El Niño, mientras algunas expectativas del mercado contemplan un posible incremento hasta 4,50%.

Asimismo, durante la jornada están previstos vencimientos de swaps cambiarios de compra por S/300 millones y certificados de depósito del BCR por S/1.450 millones, operaciones relevantes para la liquidez del sistema financiero.

De cara al cierre de la sesión, el análisis de Kambista señala que la decisión del BCR será determinante para las expectativas sobre el comportamiento del tipo de cambio.

Además, los inversionistas estarán atentos al reporte de precios al productor de Estados Unidos, previsto para el viernes 13 de noviembre. En el frente local, la visita del papa León XIV al Perú, programada hasta el 16 de noviembre, podría impulsar temporalmente la actividad en sectores como turismo, transporte, hotelería, comercio y gastronomía.