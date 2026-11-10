El precio del dólar inició la jornada de este martes en S/3,414 en el mercado cambiario peruano, por encima de los S/3,411 del cierre anterior. La moneda estadounidense registró un ligero avance frente al sol, en un contexto de fortalecimiento del dólar a nivel internacional, luego de que la inflación de Estados Unidos superara las expectativas del mercado y generara nuevas dudas sobre las próximas decisiones de la Reserva Federal (Fed).

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“La inflación estadounidense aumentó 0,4% mensual en octubre, por encima del 0,3% esperado por el mercado. Este resultado evidencia que las presiones sobre los precios continúan presentes y podría llevar a la Reserva Federal a mantener una política monetaria restrictiva durante más tiempo, favoreciendo al dólar frente a las monedas emergentes”, explicó Jorge Luis Huayta, trader FX de Kambista.

En los mercados internacionales, el Índice del Dólar Estadounidense (DXY) avanzó 0,31%, hasta los 101.997 puntos. En contraste, el oro retrocedió 2%, hasta los US$4,057 por onza, mientras la plata cayó 2,55%.

Por su parte, el petróleo Brent registró una disminución cercana al 2%, situándose por debajo de los US$90 por barril, ante señales de una posible reducción de las tensiones entre Estados Unidos e Irán. En América Latina, el peso mexicano perdió 0,61% y el real brasileño retrocedió 1,10%.

En el ámbito local, la atención estará centrada en la decisión de política monetaria del Banco Central de Reserva (BCR), prevista para el jueves 12 de noviembre. El mercado seguirá de cerca la evaluación de los riesgos inflacionarios, especialmente por los posibles efectos del Fenómeno El Niño sobre la producción, la infraestructura y los precios. Asimismo, el fortalecimiento del dólar internacional y la caída de los metales preciosos podrían generar presiones sobre el tipo de cambio durante la sesión.

De cara al cierre de la jornada, el análisis de Kambista señala que el dólar podría mantener una ligera presión alcista frente al sol, aunque su comportamiento dependerá de los flujos de oferta y demanda de divisas, las operaciones de los inversionistas extranjeros y las eventuales intervenciones del BCR. La evolución de los mercados internacionales y las expectativas sobre las tasas de interés estadounidenses continuarán siendo factores determinantes para la cotización local.