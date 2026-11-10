De cara al cierre de la jornada, el análisis de Kambista señala que el dólar podría mantener una ligera presión alcista frente al sol. (Foto: AFP)
De cara al cierre de la jornada, el análisis de Kambista señala que el dólar podría mantener una ligera presión alcista frente al sol. (Foto: AFP)
/ JUAN BARRETO
Por Redacción EC

El precio del dólar inició la jornada de este martes en S/3,414 en el mercado cambiario peruano, por encima de los S/3,411 del cierre anterior. La moneda estadounidense registró un ligero avance frente al sol, en un contexto de fortalecimiento del dólar a nivel internacional, luego de que la inflación de Estados Unidos superara las expectativas del mercado y generara nuevas dudas sobre las próximas decisiones de la Reserva Federal (Fed).

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