El precio del dólar inició la jornada de este miércoles en S/3,423 en el mercado cambiario peruano, por encima de los S/3,415 del cierre anterior, con un avance de 0,23%. La moneda estadounidense ganó terreno frente al sol en un contexto de fortalecimiento del dólar internacional, una caída del cobre cercana al 4% y mayores expectativas de una política monetaria restrictiva por parte de la Reserva Federal (Fed).

“Las declaraciones de Christopher Waller, gobernador de la Reserva Federal, han reforzado las expectativas de mayores tasas de interés en Estados Unidos. La posibilidad de un incremento de hasta 50 puntos básicos en diciembre genera presión sobre las monedas emergentes, mientras los inversionistas esperan las minutas de la última reunión de la Fed para conocer las perspectivas de política monetaria”, explicó Jorge Luis Huayta, trader FX de Kambista.

En los mercados internacionales, el cobre retrocedió alrededor de 4%, afectado por las preocupaciones sobre la demanda china y las expectativas de tasas elevadas en Estados Unidos. El oro y la plata también registraron pérdidas, mientras el petróleo WTI y el Brent cayeron luego de conocerse un incremento de aproximadamente 5.3 millones de barriles en los inventarios estadounidenses de crudo.

Asimismo, la atención se concentra en las reuniones previstas entre Donald Trump, Xi Jinping y Vladímir Putin durante la cumbre APEC en China, ante posibles anuncios comerciales y geopolíticos.

En el mercado local, se registran vencimientos de swaps cambiarios de compra por S/300 millones y depósitos del Banco Central de Reserva (BCR) por S/6.099.8 millones, operaciones que podrían influir en la liquidez del sistema financiero.

En paralelo, Perú anunció una asistencia de China valorizada en US$22.5 millones para enfrentar los efectos del Fenómeno de El Niño, que comprende una donación no reembolsable de US$15 millones y maquinaria por US$7.5 millones, destinada a fortalecer la respuesta ante los riesgos climáticos.

De cara al cierre de la sesión, el análisis de Kambista señala que la publicación de las minutas de la Reserva Federal será uno de los principales factores de atención para los inversionistas. Asimismo, la evolución de los precios del cobre, las tensiones geopolíticas y los flujos de oferta y demanda de dólares en el mercado peruano serán determinantes para el comportamiento del tipo de cambio durante las próximas jornadas.