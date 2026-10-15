El precio del dólar inició la jornada de este jueves 15 de octubre en S/3,444, por encima de los S/3,439 del cierre anterior. Sin embargo, durante las primeras operaciones retrocedió a niveles inferiores a S/3,435, ante una mayor oferta local de divisas y la caída del dólar a nivel internacional, que perdió 0,44%.

“El Índice del Dólar Estadounidense (DXY) retrocedió 0,44%, hasta los 102.072 puntos, en medio de una corrección de los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense. Los mercados también mantienen la atención en el discurso del presidente de la Reserva Federal, Kevin Warsh, previsto para el cierre del día”, explicó Jorge Luis Huayta, trader FX de Kambista.

En Estados Unidos, el Índice de Precios del Productor (IPP) registró un incremento anual de 6,3% en septiembre, impulsado por los mayores costos de energía y transporte. Asimismo, las ventas minoristas crecieron 0,8% mensual, superando el 0,3% esperado. En cuanto a las materias primas, el oro avanzó 1,29% y la plata 2,12%, mientras el cobre retrocedió 0,83% y el petróleo Brent cayó 1,19%.

En el mercado local, el Banco Central de Reserva (BCR) reportó un superávit comercial récord de US$4.714 millones en agosto, acumulando US$30.793 millones entre enero y agosto de 2026. Para esta sesión también están previstos vencimientos de swaps cambiarios venta por S/43.6 millones y certificados de depósito del BCR por S/1.916.3 millones.

De acuerdo con Huayta, la evolución del tipo de cambio durante la jornada estará condicionada por la oferta corporativa de dólares, el comportamiento del cobre y las monedas regionales, así como por las posibles intervenciones del BCR mediante sus instrumentos cambiarios y monetarios.