Revisa aquí la cotización en compra y venta del dólar en el Perú. Foto: EC.
Revisa aquí la cotización en compra y venta del dólar en el Perú. Foto: EC.
/ JORGE CERDAN
Por Redacción EC

El precio del dólar inició la jornada de este jueves 15 de octubre en S/3,444, por encima de los S/3,439 del cierre anterior. Sin embargo, durante las primeras operaciones retrocedió a niveles inferiores a S/3,435, ante una mayor oferta local de divisas y la caída del dólar a nivel internacional, que perdió 0,44%.

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