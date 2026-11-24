El precio del dólar inició la jornada de este martes en S/3,469 en el mercado cambiario peruano, por encima de los S/3,458 del cierre anterior, con un avance de 0,32%. La moneda estadounidense ganó terreno frente al sol en un contexto de caída de los precios de los metales y cautela en los mercados internacionales, pese al ligero retroceso del dólar a nivel global.

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Según Jorge Luis Huayta, trader FX de Kambista, la debilidad del cobre continúa generando presión sobre el sol peruano, mientras los mercados anticipan un posible incremento de 25 puntos básicos en las tasas de interés de la Reserva Federal (Fed) en diciembre. La publicación del indicador de inflación PCE de Estados Unidos será clave para evaluar las perspectivas de política monetaria.

En los mercados internacionales, el Índice del Dólar Estadounidense (DXY) se ubica alrededor de los 103.93 puntos, mientras el cobre, el oro y la plata registran pérdidas.

Asimismo, las acciones de Nvidia retrocedieron cerca de 5% en las operaciones previas a la apertura del mercado estadounidense, ante las dudas sobre las valorizaciones y la rentabilidad de las inversiones en inteligencia artificial. Por su parte, el petróleo Brent y el WTI recuperaron parte del terreno perdido tras alcanzar mínimos de tres meses.

En el ámbito local, la economía peruana creció 3,1% interanual durante el tercer trimestre de 2026, impulsada por el dinamismo de la demanda interna, que avanzó 6,1%, y la inversión privada. Asimismo, las inversiones mineras acumuladas alcanzaron US$5.522.5 millones. Si bien estos resultados representan un respaldo para los fundamentos económicos del país, el retroceso del cobre continúa siendo un factor de presión sobre la moneda nacional.

De cara al cierre de la sesión, el análisis de Kambista señala que la evolución del tipo de cambio estará condicionada por el comportamiento de los metales y las expectativas sobre los próximos indicadores económicos de Estados Unidos.

En Perú, la atención también estará centrada en las operaciones del Banco Central de Reserva (BCR), ante los vencimientos de swaps cambiarios de compra por S/400 millones y certificados de depósito por S/1.098.5 millones, cuya eventual renovación podría influir en las condiciones del mercado interbancario.