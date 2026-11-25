El precio del dólar inició la jornada de este miércoles en S/3,499 en el mercado cambiario peruano, por encima de los S/3,484 del cierre anterior, con un avance de 0,43%. La moneda estadounidense se acerca a los S/3,50 en un contexto de mayor crecimiento de la economía de Estados Unidos, persistentes presiones inflacionarias e incertidumbre por las nuevas medidas arancelarias impulsadas por la administración de Donald Trump.

LEE TAMBIÉN: Gobierno busca acelerar la Línea 2 del Metro tras primer pago de deuda a la concesionaria

“El mayor dinamismo de la economía estadounidense y la persistencia de las presiones inflacionarias refuerzan las expectativas de que la Reserva Federal mantenga una política monetaria restrictiva. A ello se suma la incertidumbre comercial, que favorece la demanda de dólares como activo refugio y genera presión sobre las monedas emergentes”, explicó Jorge Luis Huayta, trader FX de Kambista.

En los mercados internacionales, el Índice del Dólar Estadounidense (DXY) avanzó 0,05%, hasta los 103.895 puntos, luego de conocerse que el PBI de Estados Unidos del tercer trimestre fue revisado al alza, hasta una tasa anualizada de 4,3%, frente al 3,4% de la estimación inicial.

Asimismo, el índice de precios del gasto en consumo personal (PCE) registró una inflación interanual de 3,8%, mientras su componente subyacente alcanzó el 3,3%. Por su parte, el oro retrocedió 2,22% y la plata cayó 3,83%, mientras el petróleo WTI y el Brent avanzaron 1,14% y 0,89%, respectivamente.

En el ámbito local, Perú registró un superávit en cuenta corriente de US$2.944 millones durante el tercer trimestre de 2026, resultado que fortalece la posición externa del país y constituye un respaldo para el sol. Sin embargo, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) redujo su proyección de crecimiento económico para este año de 3,4% a 3,1%, principalmente por el impacto esperado del Fenómeno El Niño Costero extraordinario sobre sectores como la pesca y la agricultura.

De cara al cierre de la sesión, el análisis de Kambista señala que la atención estará centrada en las operaciones del Banco Central de Reserva (BCR), ante los vencimientos de depósitos por S/7.700 millones y swaps cambiarios de compra por S/399.9 millones.

Las eventuales colocaciones de swaps cambiarios de venta, las expectativas sobre las tasas de interés estadounidenses y los flujos locales de oferta y demanda de divisas serán factores relevantes para determinar si el dólar supera la barrera de los S/3,50 durante la jornada.