El precio del dólar en Perú abrió la semana al alza en S/3,3800, frente al cierre previo de S/3,3650, en línea con el fortalecimiento de la divisa estadounidense a nivel internacional. El Índice del Dólar Estadounidense (DXY) avanzaba 0,54%, mientras los mercados mantienen la atención en la decisión de tasas de la Reserva Federal (Fed) prevista para este miércoles.

“El mercado descuenta un incremento de 25 puntos básicos en la tasa de la Fed, hasta 4,00%, mientras el nuevo repunte del petróleo vuelve a generar temores inflacionarios. A ello se suma un dólar más firme, que viene presionando a los metales, con caídas de 1,81% en el oro, 2,03% en el cobre y 2,28% en la plata”, explicó Jorge Luis Huayta, trader FX de Kambista.

El petróleo también reaccionó con fuerza ante la escalada de las tensiones geopolíticas en el Estrecho de Ormuz. Las restricciones al tránsito, decomisos y multas a buques anunciados por Irán en el Golfo Pérsico impulsaron al petróleo estadounidense en 4,04% y al Brent en 4,13%, reavivando las preocupaciones sobre las presiones inflacionarias globales.

En el mercado local, la atención estará puesta en el PBI interanual de julio y la tasa de desempleo de agosto, que se publicarán este martes 15. Asimismo, esta semana vencen S/2.400 millones en Swaps Cambiarios de Compra entre el 14 y el 18 de septiembre, sin vencimientos de Swaps de Venta.

Solo hoy vence un Swap Cambiario de Compra por S/400 millones, en un contexto que otorga al Banco Central de Reserva (BCR) margen operativo para inyectar liquidez y amortiguar eventuales episodios de volatilidad.