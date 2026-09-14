En el mercado local, la atención estará puesta en el PBI interanual de julio y la tasa de desempleo de agosto, que se publicarán este martes 15. (Foto: AFP)
En el mercado local, la atención estará puesta en el PBI interanual de julio y la tasa de desempleo de agosto, que se publicarán este martes 15. (Foto: AFP)
/ JUAN BARRETO
Por Redacción EC

El precio del dólar en Perú abrió la semana al alza en S/3,3800, frente al cierre previo de S/3,3650, en línea con el fortalecimiento de la divisa estadounidense a nivel internacional. El Índice del Dólar Estadounidense (DXY) avanzaba 0,54%, mientras los mercados mantienen la atención en la decisión de tasas de la Reserva Federal (Fed) prevista para este miércoles.

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