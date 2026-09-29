El precio del dólar abrió este martes 29 de septiembre en S/3,432, luego de cerrar la jornada anterior en S/3,442. Durante las primeras operaciones, el sol continuó moviéndose en terreno negativo, mientras que a nivel internacional el Índice del Dólar Estadounidense (DXY) avanzó 0,20% hasta los 101.378 puntos, en medio de los elevados rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense y las nuevas señales provenientes del mercado laboral.

“Las vacantes de empleo JOLTS aumentaron a 7.271 millones desde los 7.182 millones revisados de junio, aunque se ubicaron por debajo de los 7.30 millones esperados por el mercado. Los operadores también estarán atentos a las intervenciones de funcionarios de la Reserva Federal durante la sesión”, explicó Jorge Luis Huayta, trader FX de Kambista.

El comportamiento de las materias primas, sin embargo, dio cierto soporte a las monedas vinculadas a recursos naturales. El oro avanzó 1,16%, la plata un 0,64% y el cobre un 0,17%. En sentido contrario, el petróleo retrocedió, con caídas de 2,48% en el WTI y de 2,10% en el Brent, a la espera de la publicación de los inventarios semanales de crudo.

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En el frente local, el mercado también sigue el anuncio del incremento del sueldo mínimo a S/ 1.230 desde octubre y de un segundo tramo de S/ 70 sujeto a evaluación en 2027, tras la evolución del fenómeno El Niño. En paralelo, las proyecciones de inversión privada y minera se mantienen favorables para el balance de divisas del año.

La jornada comenzó además con vencimientos de depósitos del Banco Central de Reserva (BCR) por S/13.554.8 millones, a los que se suman los depósitos overnight del sistema. “Este nivel de liquidez en moneda local será un factor a seguir durante la jornada para la gestión de las posiciones de la banca y la intervención de la autoridad monetaria”, agregó Huayta.