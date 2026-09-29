Siga aquí la cotización del billete verde en el Perú y conozca cuánto opera la divisa estadounidense en el mercado paralelo. (Foto: Agencia Andina)
Siga aquí la cotización del billete verde en el Perú y conozca cuánto opera la divisa estadounidense en el mercado paralelo. (Foto: Agencia Andina)
Por Redacción EC

El precio del dólar abrió este martes 29 de septiembre en S/3,432, luego de cerrar la jornada anterior en S/3,442. Durante las primeras operaciones, el sol continuó moviéndose en terreno negativo, mientras que a nivel internacional el Índice del Dólar Estadounidense (DXY) avanzó 0,20% hasta los 101.378 puntos, en medio de los elevados rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense y las nuevas señales provenientes del mercado laboral.

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