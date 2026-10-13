El precio del dólar inició la jornada de este martes 13 de octubre alrededor de S/3,440, ligeramente por debajo de los S/3,441 del cierre anterior, en un contexto de moderación de la moneda estadounidense tras alcanzar máximos de los últimos 18 meses. Los mercados mantienen la atención en los datos de inflación de Estados Unidos que se publicarán mañana y que serán relevantes para la próxima decisión de tasas de la Reserva Federal (Fed).

“El Índice del Dólar Estadounidense (DXY) retrocede aproximadamente 0.3%, hasta situarse alrededor de los 102.30 puntos, después de alcanzar niveles cercanos a 102.60. Este movimiento responde a una moderación de las tensiones geopolíticas y a la caída del petróleo, factores que reducen parcialmente la demanda de activos refugio”, explicó Jorge Luis Huayta, trader FX de Kambista. En paralelo, el rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 10 años descendió hacia 5,19%.

En los mercados internacionales, el petróleo registró retrocesos ante las expectativas de una mayor disponibilidad de combustibles provenientes de Rusia y una menor percepción de riesgos sobre el suministro. Los metales también operaron a la baja: el oro cayó 0,14%, hasta alrededor de US$4,170, la plata retrocedió 1.05%, hasta US$59,7, y el cobre perdió 0,43%.

En el mercado local, la jornada comienza con vencimientos de swaps cambiarios compra del Banco Central de Reserva (BCR) por S/200 millones, cuya eventual no renovación podría incrementar la oferta de dólares y moderar la presión alcista sobre el tipo de cambio. Asimismo, este viernes 16 de octubre comenzarán los vencimientos tributarios correspondientes a septiembre, que podrían generar una mayor demanda de soles y conversiones de dólares por parte de las empresas.

“Los flujos tributarios podrían brindar soporte al sol durante las próximas sesiones. Sin embargo, el mercado también seguirá atento a la evolución de las monedas regionales, los precios del cobre y los riesgos asociados al Fenómeno El Niño, por sus posibles efectos sobre la actividad económica y la inflación”, agregó Huayta.