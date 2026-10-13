Revisa aquí la cotización en compra y venta del dólar en el Perú. (Foto: AFP)
Revisa aquí la cotización en compra y venta del dólar en el Perú. (Foto: AFP)
/ JUAN BARRETO
Por Redacción EC

El precio del dólar inició la jornada de este martes 13 de octubre alrededor de S/3,440, ligeramente por debajo de los S/3,441 del cierre anterior, en un contexto de moderación de la moneda estadounidense tras alcanzar máximos de los últimos 18 meses. Los mercados mantienen la atención en los datos de inflación de Estados Unidos que se publicarán mañana y que serán relevantes para la próxima decisión de tasas de la Reserva Federal (Fed).

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