Para las próximas horas, el comportamiento del tipo de cambio dependerá de los flujos corporativos y de la demanda institucional de dólares. (Foto: Eduardo Cavero / GEC)
Para las próximas horas, el comportamiento del tipo de cambio dependerá de los flujos corporativos y de la demanda institucional de dólares. (Foto: Eduardo Cavero / GEC)
/ EDUARDO CAVERO
Por Redacción EC

El precio del dólar inició la jornada de este viernes en S/3,44 en el mercado interbancario, nivel similar al cierre anterior, aunque las primeras operaciones mostraron una ligera corrección hacia S/3,443. La sesión comenzó con un fortalecimiento de la moneda estadounidense a nivel internacional y un incremento de los precios del petróleo, en medio de nuevas tensiones geopolíticas en Medio Oriente.

Conforme a los criterios de

El Proyecto Confianza
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Merlín IA

  1. Soy Merlín, el agente de IA de El Comercio. Puedes preguntarme sobre el contenido del diario: noticias, columnas de opinión, economía, elecciones, deporte y más.
    ¿En qué te puedo ayudar hoy?