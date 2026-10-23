El precio del dólar inició la jornada de este viernes en S/3,44 en el mercado interbancario, nivel similar al cierre anterior, aunque las primeras operaciones mostraron una ligera corrección hacia S/3,443. La sesión comenzó con un fortalecimiento de la moneda estadounidense a nivel internacional y un incremento de los precios del petróleo, en medio de nuevas tensiones geopolíticas en Medio Oriente.

“El Índice del Dólar Estadounidense (DXY) avanzó 0,11%, hasta los 101.7 puntos, impulsado por datos positivos de manufactura y expectativas de consumo en Estados Unidos. En paralelo, los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 y 30 años se recuperaron ligeramente, hasta 4,982% y 5,305%, respectivamente”, explicó Jorge Luis Huayta, trader FX de Kambista.

En los mercados internacionales, el petróleo WTI subió 2,76%, hasta US$102.22 por barril, alcanzando máximos desde septiembre ante los ataques hutíes en Arabia Saudita y el riesgo de una escalada entre Estados Unidos, Israel e Irán. Por su parte, el cobre avanzó 1,42%, mientras el oro retrocedió 0,04% y la plata cayó 1,17%, en una jornada de comportamiento mixto para los metales.

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En el mercado local, el Gobierno anunció medidas de apoyo de liquidez y facilidades tributarias para las empresas afectadas por El Niño, además de modificaciones en las reglas fiscales para ampliar el espacio de inversión pública en 2027. Asimismo, Fitch Ratings mantuvo la calificación soberana del Perú en BBB, con perspectiva estable, aunque advirtió sobre riesgos para la disciplina fiscal y la gobernabilidad.

Para las próximas horas, el comportamiento del tipo de cambio dependerá de los flujos corporativos y de la demanda institucional de dólares. Mientras el fortalecimiento de la divisa estadounidense y el encarecimiento del petróleo generan presión sobre el sol, el avance del cobre podría ofrecer cierto soporte a la moneda peruana. El mercado mantiene como nivel técnico de referencia la zona de S/ 3,450.