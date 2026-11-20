El precio del dólar inició la jornada de este viernes en S/3,450 en el mercado cambiario peruano, ligeramente por debajo de los S/3,451 del cierre anterior, con un retroceso de 0,03%. La moneda estadounidense mostró una leve corrección frente al sol, pese a un escenario internacional de mayor aversión al riesgo, caída de los precios de los metales y expectativas de una política monetaria restrictiva en Estados Unidos.

“El Índice del Dólar Estadounidense (DXY) se mantiene alrededor de los 103.589 puntos, en un contexto de cautela de los inversionistas frente al desempeño del sector tecnológico. Aunque el sol registra una ligera recuperación en la apertura, la debilidad del cobre y las expectativas sobre las próximas decisiones de la Reserva Federal podrían limitar una mayor apreciación de la moneda peruana”, explicó Jorge Luis Huayta, trader FX de Kambista.

En los mercados internacionales, el cobre continúa retrocediendo y se aproxima a niveles no registrados desde abril, afectado por las preocupaciones sobre el crecimiento global y la demanda de materias primas.

El oro y la plata también permanecen bajo presión, mientras los inversionistas muestran una mayor preferencia por activos considerados seguros, como los bonos soberanos. Por su parte, el petróleo Brent y el WTI se encaminan a una tercera semana consecutiva de pérdidas, ante las expectativas de una mayor oferta desde Oriente Medio.

En el mercado local, el Banco Central de Reserva (BCR) registró para este viernes vencimientos de swaps cambiarios de compra por S/600 millones, además de operaciones de reporte de valores y depósitos que podrían influir en la liquidez del sistema financiero. En paralelo, el Gobierno aprobó un bono de S/1,500 para cerca de 60.000 pescadores artesanales, como parte de las medidas destinadas a mitigar los efectos económicos del Fenómeno El Niño sobre las poblaciones vulnerables.

De cara al cierre de la sesión, el análisis de Kambista señala que la evolución del dólar dependerá del comportamiento de los precios del cobre, las expectativas sobre las tasas de interés de la Reserva Federal y los flujos de oferta y demanda de divisas en el mercado peruano. Asimismo, las operaciones del BCR y la evolución de los mercados internacionales serán factores relevantes para determinar si el tipo de cambio mantiene su ligera corrección o retoma la tendencia alcista de las últimas jornadas.