El precio del dólar abrió este miércoles 30 de septiembre en S/3,435, por debajo de los S/3,441 del cierre anterior. El sol inició la jornada con una apreciación, mientras la moneda estadounidense retrocedía a nivel global tras conocerse un dato de inflación en Estados Unidos menor al esperado por el mercado.

“El PCE subyacente de agosto se moderó a 0,2% mensual y 3,0% interanual, por debajo de las expectativas de 0,3% y 3,3%, respectivamente. La sorpresa a la baja reduce la presión sobre los rendimientos de los bonos del Tesoro y resta impulso al dólar”, explicó Jorge Luis Huayta, trader FX de Kambista. La inflación anual, sin embargo, continúa por encima de la meta de 2% de la Reserva Federal.

El dato estadounidense coincidió con un comportamiento positivo del oro, que avanzó 0,82%, mientras el cobre retrocedió 0,38%. En el mercado energético, el petróleo volvió a subir en medio de la incertidumbre geopolítica en Medio Oriente: el WTI avanzó 1.88% hasta US$90,60 por barril y el Brent ganó 2,23% hasta US$101.73.

En el mercado peruano, la atención también estará puesta en los datos de inflación de septiembre que se conocerán este jueves. Las expectativas apuntan a una variación de 0,3% mensual y de 4,7% interanual. A ello se suman los flujos propios de fin de mes y la recomposición de coberturas tras el vencimiento de un swap cambiario venta por S/200 millones.

“Durante la jornada será importante observar la dinámica de los flujos de fin de mes, las condiciones de liquidez del sistema financiero y si el USD/PEN logra sostenerse alrededor del nivel de apertura de S/ 3.435”, agregó Huayta.