Revisa aquí la cotización en compra y venta del dólar en el Perú. (Foto: Eduardo Cavero / GEC)
Revisa aquí la cotización en compra y venta del dólar en el Perú. (Foto: Eduardo Cavero / GEC)
/ EDUARDO CAVERO
Por Redacción EC

El precio del dólar abrió este miércoles 30 de septiembre en S/3,435, por debajo de los S/3,441 del cierre anterior. El sol inició la jornada con una apreciación, mientras la moneda estadounidense retrocedía a nivel global tras conocerse un dato de inflación en Estados Unidos menor al esperado por el mercado.

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