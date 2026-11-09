El precio del dólar inició la jornada de este lunes con una referencia de S/3,420 en el mercado cambiario peruano, por debajo de los S/3,426 del cierre anterior. La moneda estadounidense perdió terreno frente al sol, en línea con el debilitamiento del dólar a nivel internacional, cuyo índice DXY retrocedió 0,44%, hasta los 101.8 puntos. La apertura estuvo marcada por la caída de los precios del petróleo y la recuperación de los metales, mientras los inversionistas esperan nuevos datos de inflación en Estados Unidos.

“Los mercados estarán atentos a la publicación de la inflación estadounidense, prevista para este martes 10 de noviembre, luego de conocerse cifras de empleo superiores a las expectativas en octubre. Estos resultados serán importantes para evaluar las próximas decisiones de tasas de interés de la Reserva Federal y su impacto sobre el dólar y las monedas emergentes”, explicó Jorge Luis Huayta, trader FX de Kambista.

En los mercados internacionales, el petróleo Brent retrocedió 4,39% y el WTI cayó 3,33%, ante reportes sobre una posible reducción de las tensiones en el estrecho de Ormuz. En contraste, la plata avanzó 1,54%, el oro subió 1,31% y el cobre ganó 1,28%. Este comportamiento se produjo mientras la inflación al productor en China alcanzó el 5.7% interanual en octubre, su nivel más alto en más de cuatro años, generando nuevas expectativas sobre los costos de los insumos industriales.

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En el ámbito local, la atención estará centrada en la decisión de política monetaria del Banco Central de Reserva (BCR), prevista para el jueves 12 de noviembre. El mercado contempla que la tasa de referencia se mantenga en 4,25%, aunque persisten los riesgos inflacionarios asociados al fenómeno de El Niño y al entorno internacional. Asimismo, el Fondo Monetario Internacional (FMI) proyecta que el PBI peruano alcanzaría los US$413.597 millones en 2027, ligeramente por encima de los US$413.443 millones estimados para Chile.

De cara a los próximos días, el análisis de Kambista señala que la publicación de la inflación estadounidense y la decisión de tasas del BCR serán los principales factores de seguimiento para el mercado cambiario.

También se conocerán las cifras de la balanza comercial peruana de septiembre, previstas para el miércoles 11 de noviembre, mientras la evolución del cobre, los precios del petróleo y las tensiones geopolíticas podrían generar nuevos movimientos en la cotización del dólar frente al sol.