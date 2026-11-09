De cara a los próximos días, el análisis de Kambista señala que la publicación de la inflación estadounidense y la decisión de tasas del BCR serán los principales factores de seguimiento para el mercado cambiario. (Foto: Eduardo Cavero / EC)
De cara a los próximos días, el análisis de Kambista señala que la publicación de la inflación estadounidense y la decisión de tasas del BCR serán los principales factores de seguimiento para el mercado cambiario. (Foto: Eduardo Cavero / EC)
/ EDUARDO CAVERO
Por Redacción EC

El precio del dólar inició la jornada de este lunes con una referencia de S/3,420 en el mercado cambiario peruano, por debajo de los S/3,426 del cierre anterior. La moneda estadounidense perdió terreno frente al sol, en línea con el debilitamiento del dólar a nivel internacional, cuyo índice DXY retrocedió 0,44%, hasta los 101.8 puntos. La apertura estuvo marcada por la caída de los precios del petróleo y la recuperación de los metales, mientras los inversionistas esperan nuevos datos de inflación en Estados Unidos.

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