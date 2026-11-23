El precio del dólar inició la jornada de este lunes en S/3,450 en el mercado cambiario peruano, por debajo de los S/3,458 del cierre del viernes, con un retroceso de 0,23%. La moneda estadounidense perdió terreno frente al sol pese a un escenario internacional de cautela, marcado por las preocupaciones sobre nuevas medidas arancelarias en Estados Unidos y la caída del precio del cobre, uno de los principales productos de exportación del Perú.

“Si bien el dólar mantiene una tendencia de fortalecimiento a nivel internacional, el mercado peruano inicia la semana con una ligera recuperación del sol. Sin embargo, las expectativas sobre las próximas decisiones de la Reserva Federal y la debilidad del cobre podrían limitar esta apreciación, por lo que será importante observar los flujos de oferta y demanda de dólares durante la jornada”, explicó Jorge Luis Huayta, trader FX de Kambista.

En los mercados internacionales, el oro y la plata registraron avances ante la incertidumbre comercial, mientras el cobre retrocedió, reduciendo el respaldo externo para las monedas de países exportadores de metales.

Por su parte, el petróleo Brent mostró una caída, moderando parcialmente las presiones sobre los costos energéticos. Los inversionistas también mantienen la atención sobre los próximos indicadores económicos de Estados Unidos, especialmente el índice de precios del gasto en consumo personal (PCE) subyacente de octubre y la segunda estimación del PBI del tercer trimestre, previstos para el miércoles 25 de noviembre.

En el mercado local, el Banco Central de Reserva (BCR) registra para este lunes vencimientos de swaps cambiarios de compra por S/300 millones, cuya eventual renovación podría influir en la dinámica cambiaria. Asimismo, se espera la publicación del crecimiento del PBI peruano del tercer trimestre, con una proyección de 2,2% interanual, por debajo del 2,6% anterior. A ello se suman los riesgos asociados al Fenómeno El Niño, que podrían afectar las actividades agroindustriales y pesqueras.

De cara a las próximas jornadas, el análisis de Kambista señala que la evolución del dólar estará condicionada por los indicadores económicos de Estados Unidos y las expectativas sobre las tasas de interés de la Reserva Federal. En Perú, la atención también estará centrada en las cifras de cuenta corriente del tercer trimestre, previstas para el martes 24 de noviembre, con un pronóstico de US$2.800 millones, así como en las operaciones del BCR y el comportamiento del cobre, factores que podrían determinar la trayectoria del tipo de cambio durante la semana.