Revisa aquí la cotización en compra y venta del dólar en el Perú. (Foto: Agencia Andina)
Revisa aquí la cotización en compra y venta del dólar en el Perú. (Foto: Agencia Andina)
Por Redacción EC

El precio del dólar en Perú inició la semana en S/3,357, ligeramente por debajo del cierre previo de S/3,358, mientras el DXY (Índice del Dólar de Estados Unidos) retrocede 0,15%. El mercado incorpora el cambio en las expectativas sobre la política monetaria de la Fed tras el simposio de Jackson Hole y permanece atento a los próximos datos económicos de Estados Unidos.

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