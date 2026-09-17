El dólar cerró este jueves 17 de septiembre con una caída de 0,05%. (Foto: Jesús Saucedo / GEC)
El dólar cerró este jueves 17 de septiembre con una caída de 0,05%. (Foto: Jesús Saucedo / GEC)
Por Redacción EC

El precio del dólar cerró la sesión en S/3,358, con una caída intradía de 0,36%, en línea con el ligero retroceso de 0,05% del Índice del Dólar Estadounidense (DXY), luego de alcanzar máximos semanales en la jornada previa. El sol se ubicó como la segunda moneda con mejor desempeño de la región, después del peso mexicano.

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