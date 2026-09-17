El precio del dólar cerró la sesión en S/3,358, con una caída intradía de 0,36%, en línea con el ligero retroceso de 0,05% del Índice del Dólar Estadounidense (DXY), luego de alcanzar máximos semanales en la jornada previa. El sol se ubicó como la segunda moneda con mejor desempeño de la región, después del peso mexicano.

“Los mercados operaron con un tono más constructivo después de la decisión de la Fed. Pese al sesgo restrictivo de su decisión de tasas, la caída de los rendimientos de los bonos estadounidenses y el retroceso del petróleo redujeron parte de la presión sobre los activos de riesgo”, explicó Jorge Luis Huayta, trader FX de Kambista. El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años bajó hasta 4,95%, con un retroceso de 7 puntos básicos, mientras el de 30 años se ubicó en 5.30%, con una caída de 6,5 puntos básicos.

En las materias primas, el Brent retrocedió por segunda sesión consecutiva hasta alrededor de US$105.00 por barril, ante una menor preocupación por posibles interrupciones del suministro desde Medio Oriente. En contraste, los metales registraron un fuerte rebote: el oro avanzó 2,20%, la plata 4,10% y el cobre 2,86%, un contexto que apoyó el desempeño del sol durante la jornada.

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En el mercado local se negociaron US$488.0 millones y se registraron operaciones puntuales de oferta cercanas a US$20.0 millones, que llevaron al USD/PEN a probar niveles inferiores hacia el cierre. La oferta neta provino de corporativos locales y del BCR, a través de la no renovación de sus swaps cambiarios, mientras que este flujo fue compensado parcialmente por la demanda de agentes offshore y la renovación de los fondos de pensiones.

“Se mantiene latente el impacto del Fenómeno El Niño sobre los principales sectores exportadores, lo que podría generar una ligera alteración en el flujo habitual de dólares en el mercado. Aunque su principal impacto se concentraría en la inflación y el crecimiento del PBI, será importante monitorear cómo evoluciona en el sector empresarial”, agregó Huayta.

Gianina Villavicencio, gerente de intermediación de Divisas en Renta4 SAB, agregó que durante la jornada el dólar estuvo levemente presionado a la baja, llevando a la moneda a un precio mínimo de S/3,3560 y máximo de S/3,3700. Además, en el mercado se negociaron US$489 millones a un precio promedio de S/3,3626. Asimismo, hubo vencimientos de Swap Cambiario compra por S/400 millones. Finalmente, el DXY cotizó en 99,95 (-0,02%).