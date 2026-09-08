El precio del dólar en Perú cerró la sesión en S/ 3,3550, con un retroceso de 0,15% frente al cierre previo de S/ 3,3600. El movimiento se produjo en un contexto de relativa estabilidad del dólar a nivel internacional, con el índice DXY cayendo 0,08%, mientras el repunte del petróleo y una mayor aversión al riesgo marcaron la jornada.

“El petróleo continúa ejerciendo presión sobre las expectativas de inflación, con el WTI en US$92,18 y el Brent cerca de US$97, en medio de las tensiones entre Estados Unidos e Irán. A ello se suma el rendimiento del Treasury a 10 años, que se ubicó en 4,804%. Estos factores podrían favorecer una postura más restrictiva de la Reserva Federal si los próximos datos confirman mayores presiones inflacionarias”, explicó Jorge Luis Huayta, trader FX de Kambista.

En los mercados cambiarios, el yen avanzó 0,03% ante mayores expectativas de una eventual subida de tasas del Banco de Japón, mientras en América Latina destacó el peso chileno, con una apreciación de 1,13% favorecida por el avance del cobre a nuevos máximos. En tanto, los futuros de los Fed Funds asignan cerca de 60% de probabilidad a un alza de 25 puntos básicos en la reunión de la Fed del 15 y 16 de septiembre.

En el mercado local, se negociaron US$199.2 millones, con flujos mixtos provenientes de rebalanceos de fondos de pensiones, demanda offshore y oferta corporativa. El Banco Central de Reserva (BCR) registró vencimientos por S/4.500.4 millones y nuevas colocaciones de depósitos y certificados por S/4.049.9 millones, lo que resultó en una inyección neta de liquidez de aproximadamente S/450.5 millones. Además, no renovó un vencimiento de S/ 200.5 millones en Swap Cambiario Venta.

“El tipo de cambio continúa moviéndose lateralmente y durante las últimas cuatro semanas se ha mantenido dentro de un rango de S/3,340 a S/3,365. Esta semana, la mayor volatilidad podría concentrarse entre jueves y viernes con la publicación de los datos de inflación de Estados Unidos, que serán determinantes para las expectativas sobre la próxima decisión de la Fed y el comportamiento del dólar”, agregó Huayta.

Por su parte, Jesús Flores Ríos, gerente comercial de intermediación de Divisas en Renta4 SAB, indicó que durante la jornada el dólar osciló entre un precio mínimo de S/3,3530 y máximo de S/3,3570. En el mercado se negociaron US$199 millones a un precio promedio de S/3,3550. El día de hoy vencieron Swaps Cambiarios Venta por S/200 millones, los cuales no fueron renovados.

Las expectativas de inflación a 12 meses subieron a 3,05% en agosto, acumulando dos meses por encima del rango meta del BCR, lo que refleja mayores presiones inflacionarias esperadas. Para 2026, el mercado proyecta un crecimiento del PBI de 3,2%.