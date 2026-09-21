El dólar terminó la jornada registrando un retroceso respecto al cierre del viernes 18 de septiembre. (Foto: AFP)
El dólar terminó la jornada registrando un retroceso respecto al cierre del viernes 18 de septiembre. (Foto: AFP)
/ JUAN BARRETO
Por Redacción EC

El tipo de cambio del dólar terminó la jornada del lunes 21 de septiembre, en S/3,356, registrando un descenso respecto al cierre del viernes 18 de septiembre, cuando se ubicó en S/3,361. El movimiento se produjo pese al fortalecimiento del Índice del Dólar Estadounidense (DXY), que avanzó 0,21% hasta los 100.422 puntos, en medio de las tensiones en el sector energético global y los comentarios de la Reserva Federal (Fed).

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