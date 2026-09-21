El tipo de cambio del dólar terminó la jornada del lunes 21 de septiembre, en S/3,356, registrando un descenso respecto al cierre del viernes 18 de septiembre, cuando se ubicó en S/3,361. El movimiento se produjo pese al fortalecimiento del Índice del Dólar Estadounidense (DXY), que avanzó 0,21% hasta los 100.422 puntos, en medio de las tensiones en el sector energético global y los comentarios de la Reserva Federal (Fed).

“Las restricciones de suministro en el estrecho de Ormuz y las limitaciones de exportación en Rusia mantienen activos los flujos globales de cobertura, pese a la corrección observada en el petróleo. A ello se suman los comentarios de la Fed sobre la persistencia de la inflación en el sector servicios, factores que vienen dando firmeza al dólar”, explicó Jesús Agreda, trader FX Jr. de Kambista. El WTI se ubicó en US$92,40 por barril y el Brent en US$101,15.

En el frente internacional, las delegaciones de Estados Unidos y China registraron avances preliminares en materia de comercio e inteligencia artificial antes de su cumbre bilateral, contribuyendo a un escenario de menor volatilidad global. En los metales, el oro retrocedió 0.63% y la plata un 0,35%, mientras el cobre mantuvo su fortaleza.

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En el mercado local, la demanda corporativa de soles para atender compromisos fiscales continuó generando ventas puntuales de dólares, amortiguando la presión alcista proveniente del exterior. “Los flujos tributarios y la gestión de liquidez del BCR contribuyeron a contener las presiones sobre el tipo de cambio en la plaza local”, agregó Agreda.

Mientras que Allisson Pérez, trader de Divisas en Renta4 SAB, agregó que durante la jornada la oferta provino por los corporativos, mientras que la demanda por los no residentes. El dólar se movió en el rango de S/3,3520 y S/3,3580. En el mercado se negoció US$275 millones a un precio promedio de S/3,3549.

Asimismo, la mejora de la actividad industrial en EE.UU. y el mayor dinamismo del sector energético, junto con la recuperación del consumo en Reino Unido, podrían dar soporte al dólar, mientras el mercado sigue atento a las señales de la Fed sobre las tasas de interés.