El dólar registró una caída de 0,44% al cierre de este jueves 15 de octubre. (Foto: Jorge Cerdán / EC)
El dólar registró una caída de 0,44% al cierre de este jueves 15 de octubre. (Foto: Jorge Cerdán / EC)
/ JORGE CERDAN
Por Redacción EC

El precio del dólar cerró este jueves 15 de octubre en S/3,424, por debajo de los S/3,439 de la jornada anterior, con una caída de 0,44%. El retroceso estuvo asociado al debilitamiento de la moneda estadounidense a nivel internacional y a la disminución de los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos, lo que favoreció al sol peruano.

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