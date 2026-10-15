El precio del dólar cerró este jueves 15 de octubre en S/3,424, por debajo de los S/3,439 de la jornada anterior, con una caída de 0,44%. El retroceso estuvo asociado al debilitamiento de la moneda estadounidense a nivel internacional y a la disminución de los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos, lo que favoreció al sol peruano.

“El Índice del Dólar Estadounidense (DXY) retrocedió 0,52%, hasta los 101.9 puntos, mientras los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 y 30 años cayeron a 5,083% y 5,422%, respectivamente. Este escenario alivió parcialmente la presión sobre las monedas emergentes”, explicó Jorge Luis Huayta, trader FX de Kambista. En América Latina, el sol destacó como la segunda moneda con mayor apreciación frente al dólar.

En los mercados internacionales, el petróleo WTI avanzó 2,91%, hasta US$97,86 por barril, mientras el oro subió 1,26% y la plata un 2,60%. En contraste, el cobre retrocedió 0,86%. Por su parte, el euro ganó 0,53%, la libra esterlina 0,63% y el franco suizo 1%, en medio de la debilidad del dólar y la incertidumbre en el sector tecnológico.

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En el mercado local, el tipo de cambio fluctuó entre S/3,423 y S/3,440, con un volumen negociado de US$517.2 millones. Asimismo, el INEI informó que la economía peruana creció 3,23% en agosto, por debajo del 3,4% esperado. La expansión estuvo impulsada por construcción (+10,34%) y comercio (+6,89%), mientras pesca (-17,33%) y minería e hidrocarburos (-5,53%) registraron caídas.

De acuerdo con Huayta, la apreciación del sol respondió principalmente al retroceso del dólar global y de los rendimientos de los bonos estadounidenses. En el ámbito local, el crecimiento económico se mantiene positivo, aunque por debajo de las expectativas, mientras la evolución de la minería, la pesca y los riesgos asociados al Fenómeno El Niño continúan siendo factores de seguimiento para el mercado.

Gianina Villavicencio, gerente de intermediación de Divisas en Renta4 SAB, agregó que a nivel global el dólar perdió posiciones tras caída en los rendimientos del Tesoro, reduciendo la probabilidad de una subida de tipos en octubre y el DXY cotizó en 101.85 (-0,47%).