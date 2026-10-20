El precio del dólar cerró este martes 20 de octubre en S/3,427, por debajo de los S/3,437 de la jornada anterior, con una apreciación del sol peruano de aproximadamente 0,27%. La caída estuvo acompañada por el debilitamiento de la moneda estadounidense a nivel internacional y la moderación de los precios del petróleo, ante las expectativas de avances diplomáticos entre Estados Unidos e Irán.

“El Índice del Dólar Estadounidense (DXY) retrocedió 0,26%, hasta los 101.708 puntos, mientras los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 y 30 años descendieron a 5,119% y 5,431%, respectivamente. La debilidad de algunos indicadores de empleo y construcción en Estados Unidos también presionó al dólar”, explicó Jorge Luis Huayta, trader FX de Kambista.

En los mercados internacionales, el petróleo WTI retrocedió 0,88%, hasta US$97,67 por barril, ante las expectativas de una posible reanudación del diálogo entre Washington y Teherán. Por su parte, el oro cayó 0,37%, mientras la plata avanzó 1,35% y el cobre 0,48%. En América Latina, el real brasileño se apreció 0,81% y el peso mexicano 0.09%, favorecidos por la debilidad del dólar.

En el mercado local, el tipo de cambio fluctuó entre S/3,425 y S/3,435, con un volumen negociado de US$288,6 millones. La cotización inició la jornada en S/3,435 y continuó retrocediendo ante los flujos netos de oferta de dólares provenientes de agentes offshore y empresas corporativas.

De acuerdo con Huayta, la caída del dólar global y de los rendimientos de los bonos estadounidenses contribuyó a reducir la presión externa sobre el sol. A ello se sumó la oferta de divisas en el mercado local, que llevó al tipo de cambio hacia niveles inferiores durante la sesión.

Allisson Pérez, trader de Divisas en Renta4 SAB, agregó que el dólar encuentra soporte en el repunte de los rendimientos de corto plazo de los bonos del Tesoro estadounidense, elevando el atractivo de los activos en dólares. Para el mercado peruano, este escenario podría generar presiones alcistas sobre el USD/PEN si se fortalece la demanda de dólares; sin embargo, la evolución del sol dependerá también de los flujos locales.