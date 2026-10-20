La cotización inició la jornada en S/3,435 y continuó retrocediendo ante los flujos netos de oferta de dólares provenientes de agentes offshore y empresas corporativas. (Foto: Juan Ponce Valenzuela / @gec)
La cotización inició la jornada en S/3,435 y continuó retrocediendo ante los flujos netos de oferta de dólares provenientes de agentes offshore y empresas corporativas. (Foto: Juan Ponce Valenzuela / @gec)
Por Redacción EC

El precio del dólar cerró este martes 20 de octubre en S/3,427, por debajo de los S/3,437 de la jornada anterior, con una apreciación del sol peruano de aproximadamente 0,27%. La caída estuvo acompañada por el debilitamiento de la moneda estadounidense a nivel internacional y la moderación de los precios del petróleo, ante las expectativas de avances diplomáticos entre Estados Unidos e Irán.

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