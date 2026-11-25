El precio del dólar cerró este miércoles en S/3,478 en el mercado cambiario peruano, registrando una caída de 0,17% frente a los S/3,484 del cierre anterior y de 0,60% respecto a los S/3,499 de la apertura. La moneda estadounidense revirtió su tendencia alcista inicial en una jornada marcada por la publicación de indicadores económicos de Estados Unidos y las operaciones cambiarias del Banco Central de Reserva (BCR).

“Pese al mayor crecimiento de la economía estadounidense y la persistencia de las presiones inflacionarias, el dólar corrigió durante la jornada en el mercado peruano. Las operaciones de swaps cambiarios del BCR permiten ofrecer cobertura y gestionar la volatilidad, aunque no representan una venta directa de dólares en el mercado spot”, explicó Jorge Luis Huayta, trader FX de Kambista.

En los mercados internacionales, el PBI de Estados Unidos del tercer trimestre fue revisado al alza hasta una tasa anualizada de 4,3%, mientras el índice de precios del gasto en consumo personal (PCE) de octubre registró una inflación interanual de 3,8% y su componente subyacente alcanzó el 3,3%. Por su parte, el cobre retrocedió hasta alrededor de US$11,742 por tonelada, mientras el oro y la plata también registraron pérdidas. El petróleo WTI cotizó cerca de US$81.80 por barril y el Brent alrededor de US$91,33.

En el mercado local, el BCR colocó S/300 millones en swaps cambiarios de venta a tres meses, con una tasa promedio de 3,53%, operación que se suma a los S/400 millones colocados el martes. Asimismo, realizó depósitos overnight por S/3.000 millones, a una tasa promedio de 4,47%, como parte de sus operaciones de administración de liquidez del sistema financiero.

De cara a las próximas jornadas, el análisis de Kambista señala que las expectativas sobre las decisiones de la Reserva Federal, la evolución del cobre y las operaciones cambiarias del BCR seguirán influyendo en la cotización del dólar. En el ámbito local, también será relevante el desempeño de la economía peruana, luego de que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) redujera su proyección de crecimiento para 2026 de 3,4% a 3,1% por el impacto esperado del Fenómeno El Niño Costero extraordinario, aunque mantiene su estimación de 3,4% para 2027.