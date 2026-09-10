El precio del dólar en Perú cerró la sesión en S/3,3730, con un avance de 0,45% frente al sol respecto a la jornada previa. El movimiento estuvo en línea con el fortalecimiento de la divisa estadounidense a nivel internacional, con el índice DXY avanzando alrededor de 0,2%, mientras las principales monedas desarrolladas mostraron un comportamiento mayoritariamente negativo frente al dólar.

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“El escenario internacional estuvo marcado por el avance del petróleo estadounidense por encima de los US$100 por barril y el incremento del rendimiento del Treasury a 10 años, que alcanzó máximos intradía desde octubre de 2023. La combinación de mayores precios de la energía y rendimientos elevados mantiene las preocupaciones sobre la inflación y genera presión sobre los activos de riesgo”, explicó Jorge Luis Huayta, trader FX de Kambista.

En América Latina, el comportamiento de las monedas fue mixto. El peso chileno retrocedió 1,49%, mientras el peso mexicano cayó 0,52% y el sol peruano 0,45%. En contraste, el peso colombiano avanzó 0,26% y el real brasileño 0,10%.

A nivel local, la caída de los metales también presionó al sol, con retrocesos de 4,82% en el cobre, 4,81% en la plata y 1,19% en el oro, un escenario que podría reducir la oferta de dólares proveniente del sector minero. El mercado cambiario local también registró mayores compras corporativas e institucionales de dólares, tanto en operaciones spot como forwards, asociadas a coberturas de posiciones.

El volumen negociado durante la sesión alcanzó los US$351.1 millones y el tipo de cambio fluctuó entre S/3,368 y S/3,374. En tanto, el mercado mantiene la expectativa por la decisión de política monetaria que el Banco Central de Reserva (BCR) anunciará hoy a las 6:00 p. m., con una tasa de referencia que se espera permanezca en 4,25%.

“El mercado estará atento al tono del comunicado del BCR y a sus señales sobre inflación y política monetaria. En el frente externo, la principal referencia será el dato de inflación al consumidor de Estados Unidos que se conocerá mañana, luego del reporte de inflación mayorista publicado hoy. Este resultado será clave para las expectativas sobre la decisión de tasas de la Fed de la próxima semana”, agregó Huayta.