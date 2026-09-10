Precio del dólar cerró la sesión con un avance de 0,45% frente a la jornada previa. (Foto: Agencia Andina)
Precio del dólar cerró la sesión con un avance de 0,45% frente a la jornada previa. (Foto: Agencia Andina)
Por Redacción EC

El precio del dólar en Perú cerró la sesión en S/3,3730, con un avance de 0,45% frente al sol respecto a la jornada previa. El movimiento estuvo en línea con el fortalecimiento de la divisa estadounidense a nivel internacional, con el índice DXY avanzando alrededor de 0,2%, mientras las principales monedas desarrolladas mostraron un comportamiento mayoritariamente negativo frente al dólar.

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