El precio del dólar cerró este lunes 12 de octubre en S/3,441, por encima de los S/3,436 de la jornada anterior, en una sesión marcada por el fortalecimiento de la moneda estadounidense y el repunte del petróleo. El Índice del Dólar Estadounidense (DXY) avanzó 0,33%, en un contexto de mayores tensiones geopolíticas y expectativas inflacionarias.

“El dólar se mantiene cerca de sus máximos de 18 meses, respaldado por la demanda de activos refugio ante el recrudecimiento de las tensiones en Medio Oriente. Los mercados están atentos al dato de inflación de septiembre en Estados Unidos, previsto para este miércoles, que será clave para evaluar la trayectoria de tasas de la Reserva Federal”, explicó Jorge Luis Huayta, trader FX de Kambista. Los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense se ubicaron en 5,242% a 10 años y 5,600% a 30 años.

En los mercados internacionales, el petróleo WTI avanzó 2.62%, hasta US$94,26 por barril, mientras el Brent superó los US$106, ante los riesgos sobre la oferta petrolera. Entre los metales, el oro retrocedió 0,53%, la plata 0,84% y el zinc 0,38%, mientras el cobre avanzó 0,71%. Por su parte, el euro cayó 0,35% y la libra esterlina 0,13% frente al dólar.

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En el mercado local, el USD/PEN avanzó de S/3,436 a S/3,441, con un volumen negociado de US$146.5 millones, por debajo del promedio diario debido al feriado en Estados Unidos. A ello se suma el riesgo asociado al Fenómeno El Niño, que llevó al BCR a reducir su proyección de crecimiento económico para 2026 de 3.4% a 3.2%, considerando un impacto más severo sobre los sectores primarios y posibles efectos en la oferta de alimentos y la inflación.

“De cara a las próximas jornadas, el mercado cambiario seguirá condicionado por la evolución del dólar global, los precios de las materias primas y los flujos comerciales y corporativos. El petróleo al alza y las mayores expectativas inflacionarias en Estados Unidos representan un riesgo para el sol, aunque el avance del cobre puede ofrecer cierto soporte”, agregó Huayta.