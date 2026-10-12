En el mercado local, el USD/PEN avanzó de S/3,436 a S/3,441. (Foto: Jesús Saucedo / GEC)
En el mercado local, el USD/PEN avanzó de S/3,436 a S/3,441. (Foto: Jesús Saucedo / GEC)
Por Redacción EC

El precio del dólar cerró este lunes 12 de octubre en S/3,441, por encima de los S/3,436 de la jornada anterior, en una sesión marcada por el fortalecimiento de la moneda estadounidense y el repunte del petróleo. El Índice del Dólar Estadounidense (DXY) avanzó 0,33%, en un contexto de mayores tensiones geopolíticas y expectativas inflacionarias.

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