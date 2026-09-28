El fortalecimiento del dólar coincidió además con una caída de los metales. (Foto: Jesús Saucedo / GEC)
El fortalecimiento del dólar coincidió además con una caída de los metales. (Foto: Jesús Saucedo / GEC)
Por Redacción EC

El precio del dólar cerró este lunes 28 de septiembre en S/3,442, con un avance de 0,73% frente a los S/3,417 de la jornada anterior. La cotización llegó hasta S/3,446 durante la sesión, en medio de una mayor aversión al riesgo y un fortalecimiento de la moneda estadounidense a nivel internacional, con el Índice del Dólar Estadounidense (DXY) avanzando alrededor de 0,15%.

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