El precio del dólar cerró este lunes 28 de septiembre en S/3,442, con un avance de 0,73% frente a los S/3,417 de la jornada anterior. La cotización llegó hasta S/3,446 durante la sesión, en medio de una mayor aversión al riesgo y un fortalecimiento de la moneda estadounidense a nivel internacional, con el Índice del Dólar Estadounidense (DXY) avanzando alrededor de 0,15%.

“Las tensiones entre Estados Unidos e Irán y las preocupaciones inflacionarias vinculadas a los precios de la energía mantienen las expectativas de una política monetaria más restrictiva por parte de la Reserva Federal”, explicó Jorge Luis Huayta, trader FX de Kambista. Este escenario estuvo acompañado por un nuevo incremento de los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense: la tasa a 10 años subió 7.3 puntos básicos hasta 5,240% y la de 30 años avanzó 7.6 puntos básicos hasta 5,566%.

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El fortalecimiento del dólar coincidió además con una caída de los metales. El oro retrocedió 3,53%, la plata 4,89%, el cobre 2,14% y el zinc 1,43%. La atención de los mercados se concentra ahora en los próximos indicadores de inflación y empleo de Estados Unidos, que podrían determinar si la Fed considera necesario un nuevo ajuste monetario en octubre.

En el mercado peruano, el USD/PEN fluctuó entre S/3,429 y S/3,446 y cerró cerca de la parte superior de ese rango, en una jornada caracterizada por la demanda de cobertura y la presión compradora de los agentes económicos. Ante el avance del tipo de cambio, el Banco Central de Reserva (BCR) realizó operaciones de swap cambiario venta por S/1.200 millones, distribuidas entre plazos de tres y seis meses.

“Los próximos datos de inflación y empleo serán claves para las expectativas sobre la Fed. Cualquier sorpresa al alza en los indicadores de precios podría generar una nueva reacción en los rendimientos del Tesoro y en el dólar”, agregó Huayta.

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Mientras que Jimena Torres, gerente de intermediación de Divisas en Renta4 SAB, agregó que durante la jornada se negociaron 578 millones en el mercado spot interbancario, 28% más del flujo visto el viernes (US$451 millones).

Agregó que hoy no hubo vencimientos de swap cambio venta por parte del BCR. El tipo de cambio inicia la semana continuando la presión al alza vista los últimos días. Por otro lado, Irán negó que tenga previsto retomar las negociaciones con Estados Unidos, pese a que Donald Trump había anticipado una posible reanudación. Irán señaló que ya comunicó, mediante, Qatar sus siete condiciones para terminar la guerra y reabrir el Estrecho de Ormuz, después de que EE.UU. rechazara su propuesta de hacerlo en siete días. Mientras tanto, persiste el bloqueo estadounidense sobre los puertos iraníes y las nuevas sanciones al sector aéreo de Irán han obligado a cancelar vuelos internacionales.

Finalmente, Estados Unidos y China acordaron reducir los aranceles sobre productos valorados en US$60.000 millones, mediante un esquema que permitirá a cada país importar hasta US$30.000 millones en bienes no sensibles con tasas preferenciales. El acuerdo incluye productos agrícolas, carbón y dispositivos médicos estadounidenses, así como juguetes y artículos para el hogar procedentes de China, aunque la soya quedó excluida. La medida complementa la tregua comercial vigente hasta el 10 de enero y busca estabilizar las relaciones entre ambas economías.