El precio del dólar cerró este martes en S/3,484 en el mercado cambiario peruano, registrando un avance de 0.75% frente a los S/3,458 del cierre anterior. La moneda estadounidense mantuvo una tendencia alcista durante la jornada, impulsada por la caída de los precios de los metales y la cautela en los mercados internacionales, pese a las operaciones cambiarias del Banco Central de Reserva (BCR).

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Según Jorge Luis Huayta, trader FX de Kambista, pese al retroceso del dólar internacional desde sus máximos recientes, las expectativas de una política monetaria restrictiva por parte de la Reserva Federal y la debilidad del cobre continúan generando presión sobre el sol peruano. La atención de los inversionistas se concentra ahora en los próximos indicadores de inflación de Estados Unidos.

En los mercados internacionales, el cobre volvió a registrar pérdidas y se acercó a los US$12.000 por tonelada, mientras el oro y la plata también retrocedieron. Asimismo, la volatilidad de las acciones vinculadas a la inteligencia artificial redujo el apetito por riesgo. Por su parte, el petróleo registró avances moderados ante las tensiones en el estrecho de Ormuz, aunque las expectativas de una mayor oferta global limitaron sus ganancias.

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En el ámbito local, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) redujo su proyección de crecimiento económico para 2026 de 3,4% a 3,1%, principalmente por el impacto previsto del Fenómeno El Niño Costero extraordinario. Según sus estimaciones, el sector pesquero podría contraerse 40.5% y el agropecuario 2%. En contraste, la inversión privada crecería 13.8% durante el año, impulsada por proyectos mineros y de infraestructura.

De cara a las próximas jornadas, el análisis de Kambista señala que la publicación del indicador de inflación PCE de Estados Unidos, prevista para este miércoles, y la evolución del precio del cobre serán factores relevantes para el comportamiento del tipo de cambio. En Perú, el mercado también seguirá atento a las intervenciones del BCR, que durante esta sesión colocó S/400 millones en swaps cambiarios de venta a tres meses, a una tasa promedio de 2,70%, para moderar la volatilidad cambiaria.