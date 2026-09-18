Precio del dólar cerró por encima del cierre interbancario previo de S/3,358. (Foto: Agencia Andina)
Precio del dólar cerró por encima del cierre interbancario previo de S/3,358. (Foto: Agencia Andina)
Por Redacción EC

El precio del dólar cerró la jornada en S/3,361, por encima del cierre interbancario previo de S/3,358, en un contexto de fortalecimiento moderado de la divisa estadounidense. El Índice del Dólar Estadounidense (DXY) se ubicó alrededor de los 100.23 puntos, con un avance de 0,07%, mientras los mercados globales cerraron la semana con un tono más defensivo.

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