El precio del dólar cerró la jornada en S/3,361, por encima del cierre interbancario previo de S/3,358, en un contexto de fortalecimiento moderado de la divisa estadounidense. El Índice del Dólar Estadounidense (DXY) se ubicó alrededor de los 100.23 puntos, con un avance de 0,07%, mientras los mercados globales cerraron la semana con un tono más defensivo.

“Los rendimientos de los Treasuries retomaron la presión al alza. El bono del Tesoro estadounidense a 10 años se ubicó en 5,004%, con un avance de 6,5 puntos básicos, mientras que el de 30 años alcanzó 5,336%, con un incremento de 4,6 puntos básicos, en un escenario de mayores expectativas de tasas elevadas tras la reciente decisión de la Fed”, explicó Jorge Luis Huayta, trader FX de Kambista.

En las materias primas, el petróleo extendió su corrección por tercera sesión consecutiva y el WTI cayó 6,30% hasta US$95,49 por barril. En contraste, el oro avanzó 0,92% hasta US$4,380 por onza, la plata subió 1,90% hasta US$66,42 por onza y el cobre ganó 1,28% hasta US$6,72 por libra.

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En el mercado local, el Banco Central de Reserva (BCR) no renovó un Swap Cambiario por S/500 millones que vencía durante la jornada, generando una oferta indirecta en el mercado. A ello se sumó la venta gradual de dólares por parte de las empresas para cubrir sus obligaciones tributarias mensuales ante la Sunat, una mayor oferta corporativa que contribuyó a amortiguar las presiones alcistas sobre el tipo de cambio.

“El impacto estimado del Fenómeno El Niño sobre el PBI pasó de -0,7% a -0,9%, con efectos sobre sectores primarios como la agroexportación, pesca e hidrocarburos. Será importante monitorear cómo este escenario puede alterar el flujo habitual de dólares en el mercado”, agregó Huayta.

Para el 1 de octubre se espera la publicación de la inflación de septiembre, proyectada en 0,30% mensual y 4,70% anual, antes de la decisión de tasa de interés del BCR prevista para el 7 de octubre.