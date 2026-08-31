Para los próximos días, el mercado también seguirá de cerca el impacto del nuevo acuerdo de Libre Comercio entre Perú y Hong Kong, que entrará en vigor el 1 de septiembre. (Foto: Jesús Saucedo / GEC)
Para los próximos días, el mercado también seguirá de cerca el impacto del nuevo acuerdo de Libre Comercio entre Perú y Hong Kong, que entrará en vigor el 1 de septiembre. (Foto: Jesús Saucedo / GEC)
Por Redacción EC

El precio del dólar en Perú cerró la sesión de hoy en S/3,371, por encima del cierre previo de S/3,358, en una jornada en la que el sol registró el peor desempeño entre las principales divisas de la región. La presión alcista respondió a una clara demanda neta por dólares de los agentes locales, con un máximo de S/3,375 y un flujo negociado de US$465.5 millones.

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