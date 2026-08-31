El precio del dólar en Perú cerró la sesión de hoy en S/3,371, por encima del cierre previo de S/3,358, en una jornada en la que el sol registró el peor desempeño entre las principales divisas de la región. La presión alcista respondió a una clara demanda neta por dólares de los agentes locales, con un máximo de S/3,375 y un flujo negociado de US$465.5 millones.

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En el plano internacional, los mercados iniciaron la semana con un sesgo negativo ante el repunte del petróleo por el conflicto en Medio Oriente, que reaviva los temores de mayores presiones inflacionarias y una política monetaria más restrictiva.

Los principales índices de Estados Unidos retrocedían alrededor de 0,4%, mientras los rendimientos de los Treasuries avanzaban tras el tono hawkish de Kevin Warsh en Jackson Hole. En este contexto, el mercado asigna una probabilidad de 65,9% a una subida de 25 puntos básicos de la Fed en septiembre, favoreciendo una mayor demanda por dólares.

En commodities, el petróleo concentró la atención con avances de 2,1% tanto en el WTI como en el Brent, mientras que entre los metales industriales el cobre fue el único que registró un desempeño positivo, con un avance de 0,92%. Por el contrario, los activos considerados refugio mostraron retrocesos moderados, con el oro cayendo 0.47% y la plata 0,19%, en una jornada marcada por la cautela de los inversionistas.

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En el mercado local, la demanda institucional llevó al Banco Central de Reserva (BCR) a intervenir mediante una subasta de Swap Cambiario Venta por S/200 millones, buscando contener la presión alcista sobre el tipo de cambio.

Para los próximos días, el mercado también seguirá de cerca el impacto del nuevo acuerdo de Libre Comercio entre Perú y Hong Kong, que entrará en vigor el 1 de septiembre y permitirá arancel cero permanente para la oferta exportable peruana, brindando soporte a los sectores agropecuario y de servicios.