El precio del dólar cerró este miércoles en S/3,409 en el mercado interbancario peruano, por debajo de los S/3,413 de la jornada anterior, con una caída de 0,12%. El sol logró apreciarse pese al fortalecimiento de la moneda estadounidense a nivel internacional, impulsado por las expectativas de nuevas alzas de tasas de interés de la Reserva Federal (Fed) ante la persistencia de las presiones inflacionarias.

“El Índice del Dólar Estadounidense (DXY) avanzó 0,66%, hasta los 102.889 puntos, mientras el mercado asigna una probabilidad cercana al 87% a un incremento de 25 puntos básicos en las tasas de interés de la Reserva Federal en diciembre. Este escenario fortalece al dólar frente a sus principales pares, aunque el sol peruano logró mantener una ligera apreciación durante la jornada”, explicó Jorge Luis Huayta, trader FX de Kambista.

En los mercados internacionales, el oro retrocedió 0,97%, hasta US$3,992.66 por onza, mientras la plata avanzó 0,80% y el cobre subió 0,19%.

Por su parte, el petróleo WTI aumentó 1,22%, hasta US$87,09 por barril. Wall Street también registró ganancias, con un avance de 2.87% en el Nasdaq 100, de 1,63% en el S&P 500 y de 0,40% en el Dow Jones. En América Latina, el peso colombiano se apreció 0,72% y el real brasileño ganó 0,39%.

En el mercado local, el tipo de cambio fluctuó entre S/3,408 y S/3,413, con un volumen negociado de US$262.7 millones. La cotización mantuvo una tendencia bajista durante la sesión, en contraste con el avance del dólar frente a otras monedas internacionales, como el euro, que retrocedió 0,65%, la libra esterlina (-0,49%) y el yen japonés (-0,70%).

De cara a las próximas jornadas, el análisis de Kambista señala que las expectativas sobre las decisiones de la Reserva Federal y la evolución de los precios de los metales seguirán siendo factores relevantes para el comportamiento del dólar frente al sol.

En el ámbito local, la atención estará centrada en la decisión de política monetaria del Banco Central de Reserva (BCR), prevista para este jueves 12 de noviembre, que podría ofrecer nuevas señales sobre la trayectoria de las tasas de interés en el país.