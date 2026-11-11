El análisis de Kambista señala que las expectativas sobre las decisiones de la Reserva Federal y la evolución de los precios de los metales seguirán siendo factores relevantes para el comportamiento del dólar frente al sol. Foto: EC.
El análisis de Kambista señala que las expectativas sobre las decisiones de la Reserva Federal y la evolución de los precios de los metales seguirán siendo factores relevantes para el comportamiento del dólar frente al sol. Foto: EC.
/ JULIOREA
Por Redacción EC

El precio del dólar cerró este miércoles en S/3,409 en el mercado interbancario peruano, por debajo de los S/3,413 de la jornada anterior, con una caída de 0,12%. El sol logró apreciarse pese al fortalecimiento de la moneda estadounidense a nivel internacional, impulsado por las expectativas de nuevas alzas de tasas de interés de la Reserva Federal (Fed) ante la persistencia de las presiones inflacionarias.

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