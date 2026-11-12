En el mercado local, el tipo de cambio terminó por debajo de su nivel de apertura de S/3,410, reflejando una apreciación del sol durante la sesión. (Foto: Jesús Saucedo / EC)
En el mercado local, el tipo de cambio terminó por debajo de su nivel de apertura de S/3,410, reflejando una apreciación del sol durante la sesión. (Foto: Jesús Saucedo / EC)
Por Redacción EC

El precio del dólar cerró este jueves en S/3,404 en el mercado cambiario peruano, por debajo de los S/3,413 del cierre del martes, acumulando una caída de 0,26%. La moneda estadounidense perdió terreno frente al sol, pese a su fortalecimiento a nivel internacional y al incremento de los precios del petróleo, en una jornada marcada por las expectativas de nuevas alzas de tasas de interés de la Reserva Federal (Fed) y las tensiones geopolíticas en Medio Oriente.

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