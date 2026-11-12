El precio del dólar cerró este jueves en S/3,404 en el mercado cambiario peruano, por debajo de los S/3,413 del cierre del martes, acumulando una caída de 0,26%. La moneda estadounidense perdió terreno frente al sol, pese a su fortalecimiento a nivel internacional y al incremento de los precios del petróleo, en una jornada marcada por las expectativas de nuevas alzas de tasas de interés de la Reserva Federal (Fed) y las tensiones geopolíticas en Medio Oriente.

“El dólar internacional se mantiene cerca de sus máximos de los últimos 19 meses, respaldado por las expectativas de tasas de interés elevadas en Estados Unidos. El rendimiento de los bonos del Tesoro a diez años se aproximó al 5,07%, reflejando la preocupación de los inversionistas por la persistencia de la inflación. Sin embargo, estas presiones externas no se trasladaron completamente al mercado cambiario peruano”, explicó Jorge Luis Huayta, trader FX de Kambista.

En los mercados internacionales, el petróleo Brent avanzó hasta aproximadamente US$93,90 por barril, ante las tensiones entre Estados Unidos e Irán y los riesgos sobre el transporte marítimo en el estrecho de Ormuz. En contraste, el oro retrocedió cerca de 3%, hasta alrededor de US$3,868 por onza, presionado por el fortalecimiento del dólar y las expectativas de mayores tasas de interés. La evolución del cobre también continúa siendo relevante para el Perú, debido a su importancia en las exportaciones nacionales.

En el mercado local, el tipo de cambio terminó por debajo de su nivel de apertura de S/3,410, reflejando una apreciación del sol durante la sesión. Asimismo, la atención continúa centrada en la política monetaria del Banco Central de Reserva (BCR), en un contexto en el que la inflación interanual de Lima Metropolitana alcanzó 5,25% en octubre, por encima del rango meta de entre 1% y 3%. La evolución de la oferta y demanda de dólares será determinante para la trayectoria de la cotización en las próximas jornadas.

De cara al viernes 13 de noviembre, el análisis de Kambista señala que los inversionistas estarán atentos a la publicación del índice de precios al productor (PPI) de Estados Unidos, correspondiente a octubre.

Un resultado superior a las expectativas podría reforzar las perspectivas de tasas elevadas y favorecer al dólar, mientras que una lectura más moderada podría aliviar las presiones sobre las monedas emergentes. En el ámbito local, las señales de política monetaria del BCRP y los flujos cambiarios continuarán siendo factores clave para el comportamiento del sol.