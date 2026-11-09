En el mercado local, el tipo de cambio fluctuó entre S/3,406 y S/3,425. Foto: Agencia Andina.
En el mercado local, el tipo de cambio fluctuó entre S/3,406 y S/3,425. Foto: Agencia Andina.
Por Redacción EC

El precio del dólar cerró este lunes en S/3,411 en el mercado interbancario peruano, por debajo de los S/3,425 de la jornada anterior, con una caída de 0,41%. La apreciación del sol se produjo en un contexto de debilitamiento de la divisa estadounidense a nivel internacional, recuperación de los precios de los metales y avances en las principales bolsas de Estados Unidos.

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