El precio del dólar cerró este lunes en S/3,411 en el mercado interbancario peruano, por debajo de los S/3,425 de la jornada anterior, con una caída de 0,41%. La apreciación del sol se produjo en un contexto de debilitamiento de la divisa estadounidense a nivel internacional, recuperación de los precios de los metales y avances en las principales bolsas de Estados Unidos.

“El Índice del Dólar Estadounidense (DXY) retrocedió 0,43%, hasta los 101.836 puntos, mientras los mercados mostraron un mayor apetito por activos de riesgo. El Nasdaq 100 avanzó 3,09%, el S&P 500 subió 2,23% y el Dow Jones ganó 2,19%, en una jornada favorable para varias monedas emergentes”, explicó Jorge Luis Huayta, trader FX de Kambista.

En los mercados internacionales, el petróleo WTI cayó 3,50%, hasta US$87,65 por barril, ante señales de una posible reducción de las tensiones entre Estados Unidos e Irán. En contraste, el cobre avanzó 1,27%, la plata subió 1,58%, el oro ganó 0,84% y el zinc aumentó 0,42%. En América Latina, el peso chileno se apreció 0,59% y el mexicano 0,09%, mientras el peso colombiano retrocedió 0,75% y el real brasileño cayó 0,11%.

En el mercado local, el tipo de cambio fluctuó entre S/3,406 y S/3,425, con un volumen negociado de US$431 millones. La caída del dólar estuvo acompañada por la recuperación del cobre, uno de los principales productos de exportación del Perú.

En paralelo, la inflación continúa siendo un factor de atención, luego de que el índice de precios al consumidor de Lima Metropolitana aumentara 0,57% en octubre y alcanzara una tasa interanual de 5,25%, por encima del rango meta del Banco Central de Reserva (BCR), de entre 1% y 3%.

De cara a las próximas jornadas, el análisis de Kambista señala que los inversionistas estarán atentos a la publicación de la inflación de Estados Unidos, prevista para el martes 10 de noviembre, y a la decisión de tasas del BCR, programada para el jueves 12.

Asimismo, los riesgos asociados al Fenómeno El Niño seguirán siendo relevantes para la economía local, en un contexto en el que, según las encuestas del sector industrial recogidas en el reporte, el 73% de las empresas ha incrementado sus inventarios para prevenir posibles interrupciones logísticas.