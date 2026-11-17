El precio del dólar cerró este martes en S/3,415 en el mercado cambiario peruano, por encima de los S/3,408 registrados como apertura en el reporte de cierre, con un avance de 0,21%. La moneda estadounidense ganó terreno frente al sol pese a la intervención del Banco Central de Reserva (BCR), que colocó S/300 millones en swaps cambiarios de venta, en una jornada marcada por la cautela de los inversionistas internacionales.

“Si bien el dólar internacional mostró una ligera corrección, continúa cerca de sus niveles más altos desde abril de 2025. Los recientes indicadores económicos de Estados Unidos mantienen la atención sobre las presiones inflacionarias y las próximas decisiones de la Reserva Federal, factores que podrían seguir generando volatilidad en las monedas emergentes”, explicó Jorge Luis Huayta, trader FX de Kambista.

En los mercados internacionales, las ventas minoristas de Estados Unidos aumentaron 0,2% en octubre, mientras los precios de importación registraron un incremento de 1,1%, por encima de las expectativas.

Estos resultados mantienen la cautela sobre la evolución de la inflación y las tasas de interés estadounidenses. Asimismo, las bolsas continuaron atentas a las valorizaciones del sector tecnológico, especialmente ante la próxima presentación de resultados de Nvidia, mientras los precios de la energía y los metales permanecieron expuestos a las tensiones geopolíticas.

En el mercado local, el BCR colocó S/300 millones en swaps cambiarios de venta a tres meses, con una tasa promedio de 3,00%, en una operación orientada a moderar la volatilidad del tipo de cambio.

Sin embargo, la cotización terminó por encima de su nivel inicial. En paralelo, el Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN) mantiene el seguimiento al Niño Costero, cuyos posibles efectos sobre las lluvias representan riesgos para la agricultura, la pesca y la infraestructura, especialmente en el norte del país.

De cara a las próximas jornadas, el análisis de Kambista señala que las expectativas sobre las decisiones de la Reserva Federal y los resultados del sector tecnológico estadounidense seguirán influyendo en el comportamiento del dólar. En Perú, las operaciones cambiarias del BCR, los flujos de oferta y demanda de divisas y los riesgos económicos asociados al Fenómeno El Niño serán factores relevantes para determinar la trayectoria del tipo de cambio frente al sol.