De cara a la próxima semana, el análisis de Kambista señala que la decisión de tasas del BCR será uno de los principales factores para el comportamiento del dólar en Perú. (Foto: Jorge Cerdán / EC)
De cara a la próxima semana, el análisis de Kambista señala que la decisión de tasas del BCR será uno de los principales factores para el comportamiento del dólar en Perú. (Foto: Jorge Cerdán / EC)
/ Jorge Cerdán
Por Redacción EC

El precio del dólar cerró este viernes en S/3,426 en el mercado interbancario peruano, por debajo de los S/3,445 de la jornada anterior, con una caída de 0,55%. El sol destacó como la moneda de mayor apreciación en América Latina durante la sesión, pese al fortalecimiento del dólar a nivel internacional, impulsado por los sólidos resultados del mercado laboral estadounidense.

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