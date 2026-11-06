El precio del dólar cerró este viernes en S/3,426 en el mercado interbancario peruano, por debajo de los S/3,445 de la jornada anterior, con una caída de 0,55%. El sol destacó como la moneda de mayor apreciación en América Latina durante la sesión, pese al fortalecimiento del dólar a nivel internacional, impulsado por los sólidos resultados del mercado laboral estadounidense.

“El Índice del Dólar Estadounidense (DXY) avanzó 0,66%, hasta los 102.236 puntos, luego de conocerse un reporte de empleo en Estados Unidos que superó las expectativas del mercado. Este resultado fortaleció las perspectivas de un nuevo incremento de tasas de interés de la Reserva Federal en diciembre, favoreciendo a la divisa estadounidense frente a sus principales pares”, explicó Jorge Luis Huayta, trader FX de Kambista.

En los mercados internacionales, el petróleo WTI retrocedió 0,83%, hasta US$89,77 por barril, mientras el oro cayó 0,58%. En contraste, el cobre avanzó 0,49% y la plata subió 0,25%. Las bolsas estadounidenses también registraron una recuperación, con un incremento de 1,34% del Nasdaq 100 y de 0,43% del S&P 500. En América Latina, el peso mexicano se apreció 0,67% y el real brasileño 0,11%, mientras el peso colombiano retrocedió 0,21%.

En el mercado local, el tipo de cambio fluctuó entre S/3,421 y S/3,447, con un volumen negociado de US$510.8 millones. La apreciación del sol se produjo en una jornada de comportamiento mixto para las monedas latinoamericanas. En paralelo, la atención de los inversionistas se concentra en la próxima decisión de política monetaria del Banco Central de Reserva (BCR), prevista para el jueves 12 de noviembre, luego de que la inflación interanual alcanzara 5,25% en octubre, frente al 4,55% de septiembre.

De cara a la próxima semana, el análisis de Kambista señala que la decisión de tasas del BCR será uno de los principales factores para el comportamiento del dólar en Perú. Asimismo, los riesgos asociados al Fenómeno El Niño Costero seguirán siendo relevantes para las perspectivas económicas, luego de que el ENFEN advirtiera sobre la posibilidad de lluvias superiores a lo normal entre noviembre y enero, con potenciales efectos sobre la agricultura, la pesca y la infraestructura del país.

Jesús Flores Ríos, gerente comercial de intermediación de Divisas en Renta4 SAB, agregó que el mercado laboral de EE.UU. mostró una fortaleza mayor a la esperada en octubre, con la creación de 165 mil empleos, frente a los 65 mil previstos, y una caída del desempleo a 4,1%. En conjunto, estos resultados sugieren un mercado laboral resistente, lo que podría reforzar la cautela de la Fed para reducir las tasas, ante posibles presiones inflacionarias. y el índice DXY cotizó en 102.31 (+0,74%).