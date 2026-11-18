El precio del dólar cerró este miércoles en S/3,433 en el mercado cambiario peruano, por encima de los S/3,423 registrados en la apertura, con un avance de 0,29%. La moneda estadounidense ganó terreno frente al sol en una jornada marcada por el fortalecimiento del dólar internacional, la caída del cobre cercana al 4% y las expectativas de una política monetaria más restrictiva por parte de la Reserva Federal (Fed).

“Las declaraciones de Christopher Waller, gobernador de la Reserva Federal, reforzaron las expectativas de que las tasas de interés en Estados Unidos podrían mantenerse elevadas o registrar nuevos incrementos para contener la inflación. Este escenario favorece al dólar y genera mayores presiones sobre las monedas emergentes, especialmente aquellas vinculadas a las exportaciones de materias primas”, explicó Jorge Luis Huayta, trader FX de Kambista.

En los mercados internacionales, el cobre retrocedió cerca de 4%, mientras el oro y la plata también registraron pérdidas, afectados por la fortaleza del dólar y las preocupaciones sobre la demanda global.

Por su parte, el petróleo WTI cayó 4,38% y el Brent disminuyó 1,81%, luego de que la Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA) reportara un incremento de 5.19 millones de barriles en los inventarios de gasolina, por encima de los 1.80 millones previstos.

En el mercado local, el avance del tipo de cambio estuvo acompañado por un entorno externo desfavorable para las monedas emergentes. Durante la jornada se registraron vencimientos de swaps cambiarios de compra por S/300 millones y depósitos del Banco Central de Reserva (BCR) por S/6.099.8 millones, operaciones relevantes para la liquidez del sistema financiero.

Asimismo, persisten los riesgos asociados al Fenómeno de El Niño Costero, que podría generar lluvias superiores a lo normal y afectar la agricultura, la pesca y la infraestructura en distintas regiones del país.

De cara a las próximas jornadas, el análisis de Kambista señala que la atención de los inversionistas estará centrada en las minutas de la Reserva Federal y las señales sobre futuras decisiones de tasas de interés. Además, los encuentros previstos entre los líderes de Estados Unidos, China y Rusia durante la cumbre APEC, junto con la evolución de los precios del cobre y los flujos cambiarios locales, serán factores relevantes para determinar el comportamiento del dólar frente al sol.