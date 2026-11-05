En el mercado local, el tipo de cambio fluctuó entre S/3,443 y S/3,453. (Foto: Eduardo Cavero / EC).
En el mercado local, el tipo de cambio fluctuó entre S/3,443 y S/3,453. (Foto: Eduardo Cavero / EC).
/ EDUARDO CAVERO
Por Redacción EC

El precio del dólar cerró este jueves en S/3,445 en el mercado interbancario peruano, ligeramente por debajo de los S/3,446 registrados en la jornada anterior. La cotización se mantuvo prácticamente estable en una sesión marcada por la recuperación de los precios del petróleo y los metales preciosos, mientras el cobre registró una caída y los inversionistas continuaron atentos a los próximos indicadores económicos de Estados Unidos.

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