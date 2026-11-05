El precio del dólar cerró este jueves en S/3,445 en el mercado interbancario peruano, ligeramente por debajo de los S/3,446 registrados en la jornada anterior. La cotización se mantuvo prácticamente estable en una sesión marcada por la recuperación de los precios del petróleo y los metales preciosos, mientras el cobre registró una caída y los inversionistas continuaron atentos a los próximos indicadores económicos de Estados Unidos.

“El dólar mostró movimientos moderados tras la debilidad registrada luego de las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos. Si bien los resultados electorales generaron expectativas de un mayor bloqueo legislativo en Washington, los indicadores laborales estadounidenses más sólidos de lo esperado limitaron las presiones bajistas sobre la divisa”, explicó Jorge Luis Huayta, trader FX de Kambista.

En los mercados internacionales, el petróleo WTI avanzó 2,78%, hasta US$90,57 por barril, mientras el oro subió 1,03% y la plata ganó 0,26%. En contraste, el cobre retrocedió 2,30% y el zinc cayó 0,16%. Entre las principales divisas, el yen japonés se apreció 0,46% frente al dólar, seguido del franco suizo (+0,26%) y el euro (+0,05%), mientras la corona sueca perdió 0,49%.

En el mercado local, el tipo de cambio fluctuó entre S/3,443 y S/3,453, con un volumen negociado de US$535.8 millones. La estabilidad de la cotización reflejó un equilibrio entre la oferta y la demanda de divisas.

Sin embargo, la caída del cobre, uno de los principales productos de exportación del Perú, representa un factor de cautela para el mercado cambiario, mientras el incremento del petróleo podría generar mayores presiones sobre los costos energéticos.

De cara a las próximas sesiones, el análisis de Kambista señala que la atención estará centrada en la publicación del reporte de empleo no agrícola de Estados Unidos, previsto para el viernes 6 de noviembre. Asimismo, la evolución del dólar internacional, los precios de los metales y las tensiones geopolíticas en Medio Oriente serán factores relevantes para las expectativas sobre las próximas decisiones de la Reserva Federal y el comportamiento del tipo de cambio en Perú.