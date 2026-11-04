El precio del dólar cerró este miércoles en S/3,446 en el mercado interbancario peruano, por debajo de los S/3,462 de la jornada anterior, con una caída de 0,46%. La moneda estadounidense perdió terreno frente al sol en una sesión marcada por el debilitamiento del dólar a nivel internacional, el retroceso de los precios del petróleo y la recuperación de los metales, en medio de la reacción de los mercados a los resultados electorales en Estados Unidos.

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“El Índice del Dólar Estadounidense (DXY) retrocedió 0,42%, hasta los 101.464 puntos, tras los resultados de las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos. La victoria demócrata en ambas cámaras del Congreso elevó las expectativas de un mayor bloqueo legislativo, lo que podría limitar la agenda económica del presidente Donald Trump y generar nuevos movimientos en los mercados financieros”, explicó Jorge Luis Huayta, trader FX de Kambista.

En los mercados internacionales, el petróleo WTI registró una caída de 7,96%, hasta US$88,44 por barril, ante las expectativas de una posible reducción de las tensiones entre Estados Unidos e Irán. En contraste, el oro avanzó 3,41%, la plata subió 4,82%, el cobre ganó 0,13% y el zinc aumentó 0,91%. Este comportamiento coincidió con una apreciación de varias monedas latinoamericanas, encabezadas por el peso chileno (+1,58%), seguido del mexicano (+1,38%), el colombiano (+0,82%) y el real brasileño (+0,50%).

En el mercado local, el tipo de cambio fluctuó entre S/3,440 y S/3,454, con un volumen negociado de US$318.1 millones. La apreciación del sol estuvo acompañada por el debilitamiento del dólar global y el mejor desempeño de las monedas de la región. Durante la jornada también se registraron vencimientos de depósitos del Banco Central de Reserva (BCR) por S 707.3 millones y depósitos del Tesoro Público por S/400 millones, operaciones relevantes para las condiciones de liquidez del sistema financiero.

De cara a las próximas sesiones, el análisis de Kambista señala que la atención de los inversionistas estará centrada en el reporte de empleo no agrícola de Estados Unidos, previsto para el viernes 6 de noviembre, así como en la evolución de los precios de los metales y las noticias sobre el conflicto en Medio Oriente. Estos factores podrían influir en las expectativas sobre las próximas decisiones de la Reserva Federal y en el comportamiento del dólar frente al sol.