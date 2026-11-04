En el mercado local, el tipo de cambio fluctuó entre S/3,440 y S/3,454. Foto: EC.
En el mercado local, el tipo de cambio fluctuó entre S/3,440 y S/3,454. Foto: EC.
/ JULIOREA
Por Redacción EC

El precio del dólar cerró este miércoles en S/3,446 en el mercado interbancario peruano, por debajo de los S/3,462 de la jornada anterior, con una caída de 0,46%. La moneda estadounidense perdió terreno frente al sol en una sesión marcada por el debilitamiento del dólar a nivel internacional, el retroceso de los precios del petróleo y la recuperación de los metales, en medio de la reacción de los mercados a los resultados electorales en Estados Unidos.

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