En el mercado local, el tipo de cambio fluctuó entre S/3,437 y S/3,445. (Foto: GEC).
En el mercado local, el tipo de cambio fluctuó entre S/3,437 y S/3,445. (Foto: GEC).
/ JULIOREA
Por Redacción EC

El precio del dólar cerró este lunes 26 de octubre en S/3,443, por debajo de los S/3,449 de la jornada anterior, con una caída de 0,17%. La sesión estuvo marcada por una apreciación del sol peruano, en un contexto de expectativas por la próxima decisión de tasas de interés de la Reserva Federal (Fed), tensiones geopolíticas y movimientos mixtos en los precios de las materias primas.

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