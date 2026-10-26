El precio del dólar cerró este lunes 26 de octubre en S/3,443, por debajo de los S/3,449 de la jornada anterior, con una caída de 0,17%. La sesión estuvo marcada por una apreciación del sol peruano, en un contexto de expectativas por la próxima decisión de tasas de interés de la Reserva Federal (Fed), tensiones geopolíticas y movimientos mixtos en los precios de las materias primas.

“El Índice del Dólar Estadounidense (DXY) avanzó 0,16%, hasta los 101.910 puntos, mientras los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 y 30 años descendieron a 4,982% y 5,297%, respectivamente. El mercado espera que la Fed mantenga sus tasas esta semana, aunque persisten las expectativas de un posible incremento en diciembre ante los riesgos inflacionarios”, explicó Jorge Luis Huayta, trader FX de Kambista.

En los mercados internacionales, el petróleo WTI retrocedió 1,19%, hasta US$102,04 por barril, tras alcanzar máximos de varios meses. En contraste, el cobre avanzó 0,84%, el oro subió 0,62% y la plata ganó 0,47%. Pese a la moderación del crudo, los ataques reportados contra infraestructura energética en Arabia Saudita mantienen las preocupaciones sobre posibles interrupciones del suministro y nuevas presiones inflacionarias.

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En el mercado local, el tipo de cambio fluctuó entre S/3,437 y S/3,445, con un volumen negociado de US$350 millones. A ello se suma la incertidumbre por el Fenómeno El Niño Costero, cuyo estado de alerta se mantiene vigente según el último comunicado del ENFEN. De acuerdo con declaraciones del Midagri, las afectaciones climáticas podrían prolongarse hasta mediados de 2027, con caídas estimadas de entre 10% y 15% en la producción de arándanos, uvas y mangos, y superiores al 30% en otros cultivos.

Para las próximas sesiones, la evolución del dólar estará condicionada por las señales de la Reserva Federal, los precios internacionales de la energía y las tensiones geopolíticas. En el ámbito local, los posibles efectos de El Niño sobre la agricultura, la oferta de alimentos y la inflación continuarán siendo factores de atención para el mercado cambiario peruano.