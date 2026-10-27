En el mercado peruano, el tipo de cambio fluctuó entre S/3,438 y S/3,453. (Foto: Jesús Saucedo / GEC)
En el mercado peruano, el tipo de cambio fluctuó entre S/3,438 y S/3,453. (Foto: Jesús Saucedo / GEC)
Por Redacción EC

El precio del dólar cerró este martes en S/3,451 en el mercado interbancario peruano, por encima de los S/3,443 de la jornada anterior, con un avance de 0,23%. La moneda estadounidense ganó terreno frente al sol en una sesión marcada por su fortalecimiento a nivel internacional y la cautela de los inversionistas ante la decisión de tasas de interés de la Reserva Federal (Fed), prevista para este miércoles 28 de octubre.

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