El precio del dólar cerró este martes en S/3,451 en el mercado interbancario peruano, por encima de los S/3,443 de la jornada anterior, con un avance de 0,23%. La moneda estadounidense ganó terreno frente al sol en una sesión marcada por su fortalecimiento a nivel internacional y la cautela de los inversionistas ante la decisión de tasas de interés de la Reserva Federal (Fed), prevista para este miércoles 28 de octubre.

“El Índice del Dólar Estadounidense (DXY) avanzó 0,29%, hasta los 102.326 puntos, mientras los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 y 30 años se ubicaron en 4,991% y 5,304%, respectivamente. El mercado espera que la Fed mantenga sus tasas sin cambios, aunque la atención estará puesta en sus mensajes sobre las perspectivas económicas y la trayectoria de las tasas de interés”, explicó Jorge Luis Huayta, trader FX de Kambista.

Según el análisis de Kambista, en los mercados internacionales el petróleo WTI retrocedió 1,68%, hasta US$100,05 por barril, en medio de nuevos esfuerzos diplomáticos para reducir las tensiones en Medio Oriente. En contraste, el cobre avanzó 1,69%, el oro subió 1,01% y la plata ganó 0,54%. Por su parte, el euro perdió 0,35%, la libra esterlina cayó 0,21% y el yen se debilitó 0,30% frente al dólar.

En el mercado peruano, el tipo de cambio fluctuó entre S/3,438 y S/3,453, con un volumen negociado de US$457.6 millones. De acuerdo con Kambista, la mayor demanda de dólares durante la jornada acompañó el fortalecimiento de la divisa estadounidense a nivel global, mientras que el retroceso del petróleo y el avance de los metales mostraron un comportamiento mixto de las materias primas.

Respecto a las próximas sesiones, Huayta señaló que el comportamiento del tipo de cambio estará condicionado por la evolución del dólar internacional, los rendimientos de los bonos estadounidenses y los precios del petróleo. En el ámbito local, los riesgos climáticos y el financiamiento del paquete fiscal anunciado por el Gobierno también serán factores de atención, mientras los mercados esperan las señales de la Fed sobre la inflación y su política monetaria.