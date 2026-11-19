El precio del dólar cerró este jueves en S/3,451 en el mercado cambiario peruano, por encima de los S/3,433 de la jornada anterior, con un avance de 0,52%. La moneda estadounidense ganó terreno frente al sol en un contexto de mayor aversión al riesgo internacional, caída de los precios de los metales y expectativas de una política monetaria restrictiva en Estados Unidos, pese a las operaciones del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) para moderar la presión cambiaria.

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“La persistencia de la inflación en Estados Unidos continúa respaldando la fortaleza del dólar y reduciendo el atractivo de las monedas emergentes. A ello se suma la caída del cobre, uno de los principales productos de exportación del Perú, que genera una presión adicional sobre el sol y limita su capacidad de recuperación frente a la divisa estadounidense”, explicó Jorge Luis Huayta, trader FX de Kambista.

En los mercados internacionales, el Índice del Dólar Estadounidense (DXY) avanzó 0,05%, hasta situarse alrededor de los 103.86 puntos, luego de que Austan Goolsbee, funcionario de la Reserva Federal, advirtiera que la inflación continúa por encima del objetivo del 2%. En paralelo, el cobre retrocedió 0,81%, el oro cayó 1,28% y la plata disminuyó 1,31%. Por su parte, el petróleo WTI subió 1,53% y el Brent avanzó 1,09%, mientras el fondo cotizado de mercados emergentes (EEM) perdió 1.46%, reflejando una menor disposición de los inversionistas a asumir riesgos.

En el mercado local, el BCR colocó S/300 millones en swaps cambiarios de venta a tres meses y S/299.9 millones en certificados de depósito variables (CDV), mientras vencieron swaps cambiarios de compra por S/299.9 millones que no fueron renovados.

Estas operaciones buscaron moderar las presiones sobre el tipo de cambio, aunque no evitaron su avance. Asimismo, se conoció el interés de inversionistas chinos en instalar plantas de ensamblaje y tecnología en Perú, iniciativas que podrían generar oportunidades de inversión a mediano plazo, pero que no representaron una oferta inmediata de dólares durante la sesión.

De cara a las próximas jornadas, el análisis de Kambista señala que el comportamiento del tipo de cambio estará condicionado por las expectativas sobre las decisiones de la Reserva Federal, la evolución del precio del cobre y el apetito global por activos emergentes. En el ámbito local, las operaciones cambiarias del BCR y los flujos de oferta y demanda de dólares serán determinantes para evaluar si persisten las presiones alcistas sobre la moneda estadounidense.