El precio del dólar cerró este miércoles en S/3,453 en el mercado interbancario peruano, por encima de los S/3,451 de la jornada anterior, con un avance de 0,06%. La sesión estuvo marcada por la decisión de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) de mantener sin cambios sus tasas de interés y por el incremento de los precios del petróleo, en medio de nuevas tensiones geopolíticas en Medio Oriente.

“La Reserva Federal mantuvo su tasa de referencia en el rango de 3,75% a 4,00%, con una votación de 10 a 2. El comunicado del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) señaló que las próximas decisiones dependerán de la evolución de los indicadores económicos, especialmente de la inflación y el empleo, antes de realizar nuevos ajustes en su política monetaria”, explicó Jorge Luis Huayta, trader FX de Kambista.

De acuerdo con el análisis de Kambista, en los mercados internacionales el petróleo WTI avanzó 2,68%, hasta US$102,90 por barril, mientras el Brent subió 1,74%, hasta US$116,97, ante reportes sobre posibles acciones militares conjuntas de Estados Unidos e Israel en Medio Oriente. En contraste, el oro retrocedió 0,68%, la plata cayó 1,68% y el cobre perdió 0,12%. En América Latina, el peso chileno y el real brasileño registraron depreciaciones frente al dólar de aproximadamente 0,46% y 0,50%, respectivamente.

En el mercado local, el tipo de cambio fluctuó entre S/3,450 y S/3,458, con un volumen negociado de US$438.8 millones. Según el reporte de Kambista, el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) intervino mediante la colocación de S/300 millones en swaps cambiarios de venta, además de adjudicar S/400 millones en certificados de depósito reajustables y S/10 millones en certificados de depósito, con el objetivo de contener la presión de demanda de dólares.

En cuanto al panorama local, el análisis también señala que el debate en el Congreso sobre un eventual noveno retiro extraordinario de fondos de las AFP, de hasta 4 UIT, añade incertidumbre sobre la liquidez del mercado financiero. Aunque se trata de una propuesta en discusión, sus posibles efectos sobre las operaciones con activos en soles y dólares constituyen un factor de seguimiento, junto con la evolución de los precios de la energía y las próximas señales de política monetaria de la Fed.