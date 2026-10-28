En el mercado local, el tipo de cambio fluctuó entre S/3,450 y S/3,458. Foto: EC.
En el mercado local, el tipo de cambio fluctuó entre S/3,450 y S/3,458. Foto: EC.
/ GESAC > BRITANIE ARROYO
Por Redacción EC

El precio del dólar cerró este miércoles en S/3,453 en el mercado interbancario peruano, por encima de los S/3,451 de la jornada anterior, con un avance de 0,06%. La sesión estuvo marcada por la decisión de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) de mantener sin cambios sus tasas de interés y por el incremento de los precios del petróleo, en medio de nuevas tensiones geopolíticas en Medio Oriente.

Conforme a los criterios de

El Proyecto Confianza
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Merlín IA

  1. Soy Merlín, el agente de IA de El Comercio. Puedes preguntarme sobre el contenido del diario: noticias, columnas de opinión, economía, elecciones, deporte y más.
    ¿En qué te puedo ayudar hoy?