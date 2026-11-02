El precio del dólar cerró este lunes en S/3,46 en el mercado interbancario peruano, por debajo de los S/3,470 registrados el viernes, lo que representó una caída de 0,17% y una apreciación del sol. La jornada estuvo marcada por el debilitamiento de la divisa estadounidense a nivel internacional, la recuperación de los metales y una inflación en Perú que alcanzó el 5.25% anual en octubre, superando las expectativas del mercado.

“El Índice del Dólar Estadounidense (DXY) retrocedió 0,25%, hasta los 101.713 puntos, mientras el petróleo WTI cayó 8,10%, hasta US$95,69 por barril. En contraste, el cobre avanzó 0,85%, el oro subió 2,16% y la plata ganó 3,38%, configurando un escenario más favorable para las monedas de países exportadores de metales como el Perú”, explicó Jorge Luis Huayta, trader FX de Kambista.

En América Latina, el peso chileno registró una apreciación de 1,70% frente al dólar, seguido del peso mexicano con 1,18% y el colombiano con 0,27%. A ello se sumó una recuperación de los mercados internacionales, luego de que el índice manufacturero de Estados Unidos alcanzará los 55.5 puntos en octubre, por encima de las expectativas. Los inversionistas mantienen ahora la atención en las elecciones de mitad de mandato estadounidenses y en la publicación de nuevos datos de empleo durante la semana.

En el mercado local, el tipo de cambio fluctuó entre S/3,455 y S/3,464, con un volumen negociado de US$481.3 millones. Durante la sesión, el Banco Central de Reserva (BCR) colocó S/300 millones en swaps cambiarios de venta a tres meses, con una tasa promedio de 3,21%, para proporcionar cobertura cambiaria y moderar la volatilidad. En paralelo, el índice de precios al consumidor de Lima Metropolitana aumentó 0,57% en octubre y elevó la inflación interanual a 5,25%, por encima del rango meta del BCR de entre 1% y 3%.

De cara a las próximas jornadas, el análisis de Kambista señala que la evolución de la inflación peruana será determinante para las expectativas sobre futuras decisiones de tasas de interés del BCR. Asimismo, la recuperación del cobre y la caída del petróleo podrían ofrecer condiciones externas más favorables para el sol, mientras los mercados seguirán atentos a las elecciones estadounidenses y a los próximos indicadores laborales de ese país.

Jesús Flores Ríos, gerente Comercial de Intermediación de Divisas en Renta4 SAB, agregó que la caída del dólar responde a las conversaciones entre funcionarios iraníes y cataríes durante el fin de semana, que aumentaron las expectativas de un posible acuerdo de paz.

“Una reducción sostenida de los precios energéticos podría aliviar las presiones inflacionarias y disminuir las expectativas de nuevas subidas de tasas por parte de la Fed, favoreciendo especialmente a las compañías tecnológicas”, explicó.

No obstante, el mercado mantiene una perspectiva de endurecimiento monetario: las probabilidades de una subida de tasas por parte de la Fed en su próxima reunión de diciembre se sitúan en 74,6%, lo que refleja que las preocupaciones inflacionarias siguen vigentes. Asimismo, el índice DXY cotizó en 101.71 (-0,25%).