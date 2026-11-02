Para este cierre, el tipo de cambio fluctuó entre S/3,455 y S/3,464. (Foto: Jesús Saucedo / EC).
Para este cierre, el tipo de cambio fluctuó entre S/3,455 y S/3,464. (Foto: Jesús Saucedo / EC).
Por Redacción EC

El precio del dólar cerró este lunes en S/3,46 en el mercado interbancario peruano, por debajo de los S/3,470 registrados el viernes, lo que representó una caída de 0,17% y una apreciación del sol. La jornada estuvo marcada por el debilitamiento de la divisa estadounidense a nivel internacional, la recuperación de los metales y una inflación en Perú que alcanzó el 5.25% anual en octubre, superando las expectativas del mercado.

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