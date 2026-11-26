El precio del dólar cerró este jueves en S/3,474 en el mercado cambiario peruano, registrando una caída de 0,11% frente a los S/3,478 del cierre anterior, aunque avanzó 0,26% respecto a los S/3,465 de la apertura. La moneda estadounidense acumuló su segunda jornada consecutiva de pérdidas, en un contexto de menor actividad en los mercados internacionales debido al feriado del Día de Acción de Gracias (Thanksgiving) en Estados Unidos y la recuperación del precio del cobre.

LEE TAMBIÉN: MEF presentará nuevo crédito suplementario en enero de 2027 para financiar colegios y programas sociales

“La menor liquidez internacional por el feriado en Estados Unidos limitó los movimientos del mercado cambiario durante la jornada. Asimismo, la recuperación del cobre contribuyó a moderar las presiones sobre el sol, aunque las expectativas de una política monetaria restrictiva por parte de la Reserva Federal continúan respaldando al dólar a nivel internacional”, explicó Jorge Luis Huayta, trader FX de Kambista.

En los mercados internacionales, los inversionistas continúan evaluando los recientes indicadores económicos de Estados Unidos, donde el PBI del tercer trimestre registró un crecimiento anualizado de 4,3%, mientras la inflación medida por el índice de precios del gasto en consumo personal (PCE) alcanzó el 3,8% interanual en octubre. Por su parte, el cobre recuperó parte de las pérdidas de las últimas sesiones, mientras el petróleo corrigió parcialmente sus avances previos, aunque persisten los riesgos geopolíticos en Medio Oriente.

TE PUEDE INTERESAR: Ministro de Trabajo anuncia decreto para proteger empleos durante el Fenómeno de El Niño

En el mercado local, la atención se mantiene sobre la política monetaria del Banco Central de Reserva (BCR), que elevó su tasa de interés de referencia a 4,50% en noviembre, ante el repunte de la inflación y los riesgos asociados a los choques climáticos. Asimismo, las recientes colocaciones de swaps cambiarios de venta forman parte de las medidas adoptadas por la autoridad monetaria para gestionar la volatilidad del tipo de cambio.

De cara al cierre de la semana, el análisis de Kambista señala que la reanudación de las operaciones en Wall Street este viernes, en una sesión bursátil reducida por el Black Friday, será un factor de seguimiento para el mercado cambiario. La evolución del precio del cobre, las expectativas sobre las próximas decisiones de la Reserva Federal y los flujos locales de oferta y demanda de dólares también influirán en el comportamiento de la divisa estadounidense frente al sol.