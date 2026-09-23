El precio del dólar cerró este miércoles 23 de septiembre en S/3,393, con un avance de 0,83% frente a los S/3,366 de la jornada anterior. El sol se debilitó en una sesión marcada por el fortalecimiento de la moneda estadounidense a nivel internacional, mientras el Índice del Dólar Estadounidense (DXY) avanzó alrededor de 0.5% y se acercó a máximos de dos meses.

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“Las expectativas de una postura más restrictiva de la Reserva Federal continuaron respaldando al dólar, ante la posibilidad de nuevas subidas de tasas si persisten las presiones inflacionarias”, explicó Jorge Luis Huayta, trader FX de Kambista. La tendencia alcanzó a las principales monedas internacionales: el euro retrocedió 0,49%, la libra esterlina 0,72% y el yen japonés 0,52%. En Latinoamérica, el peso chileno cayó 1,52% y el peso colombiano 2,70%.

Las materias primas mostraron un comportamiento mixto. El petróleo WTI avanzó 1,33%, mientras los metales registraron fuertes caídas: el oro perdió 1,59%, la plata 3,62% y el cobre 2,09%, en una jornada caracterizada por la fortaleza del dólar.

En el mercado local, Moody’s mantuvo la calificación soberana del Perú en ‘Baa1’ con perspectiva estable, sustentada en la estabilidad política postelectoral, una deuda pública cercana al 30% del PBI y los colchones fiscales. En paralelo, las proyecciones de la OCDE sobre el fenómeno de El Niño alertaron sobre posibles reducciones en la producción agrícola y aumentos de hasta 10% en los alimentos, con un impacto de hasta 0.25 puntos en el PBI regional.

Durante la jornada se negociaron US$634.6 millones y el tipo de cambio fluctuó entre S/3,375 y S/3,394. “Con el cierre en S/3,393, nos encontramos en una zona de resistencia importante hasta S/ 3.400. De romperse ese rango, no descartamos que el tipo de cambio pruebe niveles superiores si el contexto externo continúa apreciando al dólar global”, agregó Huayta.

Mientras que Allisson Pérez, trader de Divisas en Renta4 SAB, agregó que durante la jornada la subida se dio gracias a la demanda que vino por los no residentes en gran medida logrando que el dólar llegué a su nivel más alto de S/3,3940. El dólar recupera valor frente al sol peruano, impulsado por su fortaleza global y las expectativas de tasas altas en EE. UU.