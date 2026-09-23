El dólar cerró con un avance de 0,83%. Foto: AFP / Archivo
El dólar cerró con un avance de 0,83%. Foto: AFP / Archivo
Por Redacción EC

El precio del dólar cerró este miércoles 23 de septiembre en S/3,393, con un avance de 0,83% frente a los S/3,366 de la jornada anterior. El sol se debilitó en una sesión marcada por el fortalecimiento de la moneda estadounidense a nivel internacional, mientras el Índice del Dólar Estadounidense (DXY) avanzó alrededor de 0.5% y se acercó a máximos de dos meses.

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