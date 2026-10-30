El precio del dólar cerró este viernes en S/3,470 en el mercado interbancario peruano, por encima de los S/3,463 de la jornada anterior, con un incremento de 0,20%. La divisa estadounidense avanzó en una sesión marcada por la caída de los precios de los metales, el encarecimiento del petróleo y una mayor demanda de dólares por parte de inversionistas extranjeros y las AFP.

“La jornada estuvo marcada por la cautela de los inversionistas ante las perspectivas de inflación y tasas de interés en Estados Unidos. El Índice del Dólar Estadounidense (DXY) avanzó 0,04%, hasta los 101.899 puntos, mientras los mercados continuaron evaluando los próximos movimientos de la Reserva Federal”, explicó Jorge Luis Huayta, trader FX de Kambista.

En los mercados internacionales, el petróleo WTI subió 2,17%, hasta US$104,21 por barril, mientras el cobre retrocedió 2,06%, el oro cayó 3,42% y la plata perdió 6,19%. A ello se sumó una jornada negativa en las bolsas estadounidenses, con una caída de 2,61% del Nasdaq y de 1,61% del S&P 500, ante las dudas sobre la rentabilidad de las inversiones en infraestructura de inteligencia artificial. En América Latina, el peso colombiano se depreció 1,63%, el real brasileño 1,24% y el peso chileno 0,79%.

En el mercado local, el tipo de cambio fluctuó entre S/3,459 y S/3,474, con un volumen negociado de US$390.2 millones. Durante la sesión predominó la demanda de dólares de inversionistas extranjeros y las AFP, parcialmente compensada por la oferta corporativa y la colocación de swaps cambiarios de venta del Banco Central de Reserva (BCR). Con este resultado, el sol acumuló una depreciación semanal de 0,4%, en línea con el retroceso de otras monedas latinoamericanas.

De cara a la próxima semana, Huayta señala que la atención del mercado estará centrada en la publicación del índice de precios al consumidor de octubre, prevista para el lunes 2 de noviembre, debido a su importancia para las próximas decisiones de política monetaria del BCR. Asimismo, la evolución de los precios internacionales, los riesgos asociados al Fenómeno El Niño y la ejecución del gasto público extraordinario serán factores relevantes para las perspectivas económicas y cambiarias del país.