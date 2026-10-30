Durante la sesión predominó la demanda de dólares de inversionistas extranjeros y las AFP, parcialmente compensada por la oferta corporativa y la colocación de swaps cambiarios de venta del BCR. (Foto: Eduardo Cavero / EC)
Durante la sesión predominó la demanda de dólares de inversionistas extranjeros y las AFP, parcialmente compensada por la oferta corporativa y la colocación de swaps cambiarios de venta del BCR. (Foto: Eduardo Cavero / EC)
/ EDUARDO CAVERO
Por Redacción EC

El precio del dólar cerró este viernes en S/3,470 en el mercado interbancario peruano, por encima de los S/3,463 de la jornada anterior, con un incremento de 0,20%. La divisa estadounidense avanzó en una sesión marcada por la caída de los precios de los metales, el encarecimiento del petróleo y una mayor demanda de dólares por parte de inversionistas extranjeros y las AFP.

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